Городские пироговые «Линдфорс» в режиме каникул доставляют лучшие позиции на дом – по Петербургу за 250 рублей. Из раздела сытных образцов кроме прочего можно заказать кулебяку с грибами и рыбник из филе судака и зубатки, а на сладкое рекомендуют пирог с вишней. В качестве аккомпанемента предлагают натуральные морсы: из облепихи, черной смородины и клюквы.
«Линдфорс» доставляют пироги на дом
В период самоизоляции «Линдфорс» привезут и блюда из основного меню – со скидкой 15%. На закуску можно взять теплый салат с куриной печенью, на первое – уху, а на горячее – буженину с пюре.
spb.lindfors.ru, 8 (812) 210-3129
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