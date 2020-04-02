«Линдфорс» доставляют пироги на дом

Городские пироговые «Линдфорс» в режиме каникул доставляют лучшие позиции на дом – по Петербургу за 250 рублей. Из раздела сытных образцов кроме прочего можно заказать кулебяку с грибами и рыбник из филе судака и зубатки, а на сладкое рекомендуют пирог с вишней. В качестве аккомпанемента предлагают натуральные морсы: из облепихи, черной смородины и клюквы.