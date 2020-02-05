Команда El Copitas примет участие в фестивале World Class Night

За барные стойки 15-ти заведений «Профсоюза» встанут:

команда бара El Copitas (27 место в The Worldʼs 50 Best Bars в 2019-м);

Евгений Шашин и Давид Стеньшин, лучшие бартендеры России по версии Diageo Reserve World Class в 2015-м и 2019-м;

Реми Саваж, лучший бартендер Европы, бар-менеджер Artesian Bar (1 место в The Worldʼs 50 Best Bars с 2014 по 2016);

Никос Бакулис, бар-менеджер афинского The Clumsies (6 место в The Worldʼs 50 Best Bars в 2019-м);

бренд-амбассадоры Александр Кузнецов, Евгений Нерубенко, Никита Хлопянов и Дмитрий Красавин;

из Петербурга также приедут Тарас Завальнюк (Xander Bar) и Алексей Голощапов (Union).

И это далеко не конец списка. Более звездного и масштабного гестбартендинга ранее в России еще не было.

Все бартендеры представят авторские коктейльные карты, созданные специально для World Class Night. Благодаря барной ночи у жителей и гостей столицы появится возможность, не выезжая из города, попробовать лучшие образцы барного искусства.