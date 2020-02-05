6 февраля — в Междунанародный день бармена — 35 бартендеров из разных уголков России и стран мира представят авторские коктейли в барном объединении «Профсоюз» в Москве. В их числе команда петербургского бара El Copitas.
Команда El Copitas примет участие в фестивале World Class Night
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Артем Перук, совладелец бара El Copitas
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Давид Стеньшин (слева), Евгений Шашин
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Реми Саваж
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Никос Бакулис
За барные стойки 15-ти заведений «Профсоюза» встанут:
- команда бара El Copitas (27 место в The Worldʼs 50 Best Bars в 2019-м);
- Евгений Шашин и Давид Стеньшин, лучшие бартендеры России по версии Diageo Reserve World Class в 2015-м и 2019-м;
- Реми Саваж, лучший бартендер Европы, бар-менеджер Artesian Bar (1 место в The Worldʼs 50 Best Bars с 2014 по 2016);
- Никос Бакулис, бар-менеджер афинского The Clumsies (6 место в The Worldʼs 50 Best Bars в 2019-м);
- бренд-амбассадоры Александр Кузнецов, Евгений Нерубенко, Никита Хлопянов и Дмитрий Красавин;
- из Петербурга также приедут Тарас Завальнюк (Xander Bar) и Алексей Голощапов (Union).
И это далеко не конец списка. Более звездного и масштабного гестбартендинга ранее в России еще не было.
Все бартендеры представят авторские коктейльные карты, созданные специально для World Class Night. Благодаря барной ночи у жителей и гостей столицы появится возможность, не выезжая из города, попробовать лучшие образцы барного искусства.
Приглашенные бартендеры будут работать в новых проектах барного объединения «Профсоюз»: «Рекорд», Roma&Gina, «Мой друг Сомелье», «Prosecco Bar PR11», MurMur, Ampelman Bar, «Шпаликов бар», «Сиреневый Туман», Lilyhammer, «Ёлочка», Lets Drunk Bar, Olster’s Pub, Jim N Jack's Bar, Iggy Pub Molodaya.
Дата и время: 6 февраля 2020 года, 20:00 – 00:00
Адрес: Москва, Новослободская улица, 16А
Вход: 21+, DC
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