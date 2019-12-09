Акадаши мисо суп, роллы и лосось чан-чан яки – новые бизнес-ланчи в MEGUmi

Из аутентичных закусок можно выбрать безлактозные гедзу с креветкой и соусом понзу или акадаши мисо суп, а на второе заказать свинину тонкацу с микс-салатом и японской горчицей или лосось чан-чан яки. Если позволяет время, стоит попробовать согревающий набеяки удон от шефа – приготовление супа с лапшой удон в горшочке займет 30 минут. Для деловых встреч в ресторане предусмотрены три приватные обеденные комнаты: «Ран», «Кику» и «Сакура».

Ресторан MEGUmi, пер. Антоненко, 2, тел. (812) 336-1000, lottehotel.com