В японском ресторане MEGUmi на первом этаже отеля Lotte Hotel St. Petersburg подают японскую классику и авторские блюда. Новые бизнес-ланчи от шеф-повара Мунечика Бана еще и вписываются в строгие ЗОЖ-принципы. Так, среди безглютеновых позиций в меню – ролл дня, курица терияки с микс-салатом и вегетарианским соусом и шарик мороженого на десерт.
Акадаши мисо суп, роллы и лосось чан-чан яки – новые бизнес-ланчи в MEGUmi
Из аутентичных закусок можно выбрать безлактозные гедзу с креветкой и соусом понзу или акадаши мисо суп, а на второе заказать свинину тонкацу с микс-салатом и японской горчицей или лосось чан-чан яки. Если позволяет время, стоит попробовать согревающий набеяки удон от шефа – приготовление супа с лапшой удон в горшочке займет 30 минут. Для деловых встреч в ресторане предусмотрены три приватные обеденные комнаты: «Ран», «Кику» и «Сакура».
Ресторан MEGUmi, пер. Антоненко, 2, тел. (812) 336-1000, lottehotel.com
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