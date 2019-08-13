В ресторане «Ферма Бенуа» кормят безглютеновой пиццей и проводят День целиакии

Как его ресторан стал единственным в Петербурге заведением с сертифицированным безглютеновым меню, рассказывает девелопер Андрей Лушников.

Мне лично близка тема непереносимости глютена: мой близкий родственник страдает целиакией (полная непереносимость глютена. — Прим. ред.). И я на собственном опыте знаю: поход в ресторан для человека с таким недугом — большая проблема. За границей во многих ресторанах есть безглютеновые блюда, что верно и как бизнес-модель: если к тебе идет компания из десяти человек, у кого-то вполне может быть аллергия, а твоя задача как хозяина — позаботиться обо всех без исключения. Когда мы с ресторатором Арамом Мнацакановым только думали над концепцией «Фермы», я сразу попросил проработать все технологические цепочки под безглютеновую готовку: при производстве еды без глютена попадание даже микрочастиц этого белка в пищу недопустимо. «Ферма Бенуа» — единственный ресторан в Петербурге с сертифицированным, я подчерк­ну, безглютеновым меню: у нас есть сертификат общества больных целиакией «Эмилия». А это единственный в России правообладатель международного знака «Перечерк­нутый колос», которым маркируются блюда, подходящие для людей с непереносимостью. Совместно с «Эмилией» мы третий год подряд проводим День целиакии — фестиваль с лекциями и мастер-классами. На первый пришло около пятисот человек, в этом мае — больше двух тысяч.

Безглютеновая пицца приготовлена на тесте из рисово-кукурузной муки

Фирменный безглютеновый бургер с картофелем фри

Аппетитные сырники

Пельмени домашние (можно сделать без глютена)

Те, кто считает, что безглютеновая диета — это модное поветрие, просто никогда не сталкивались с диагнозом. Я не врач, но кое-что об этом знаю. Есть три уровня: аллергия на глютен, непереносимость и целиакия — полная непереносимость. С аллергией и непереносимостью все понятно: их сложно не заметить. А вот целиакия часто сама по себе никак не проявляется. А в это время клейковина поражает стенки тонкого кишечника, снижается иммунитет и у человека начинаются проблемы с пищеварением, сердцем и сосудами. А так как о своем заболевании он не подозревает, то начинает лечить не причину, а следствие — желудок, сердце. Сейчас, к счастью, в любой лаборатории можно сдать экспресс-анализ крови на целиакию, и если диагноз подтвердится, то надо просто перестать есть глютеновую пищу.





«В местной лавке мы покупаем пельмени, круассаны, хлеб, пирожные, печенье — все без глютена»



«Мой семилетний сын впервые попробовал бургер именно у вас, и он в восторге!» — пишут нам в книге отзывов. Дети, больные целиакией, привыкли ограничивать себя в еде и, конечно, счастливы, если могут съесть бургер, как все их ровесники. Мы также готовим без глютена пиццу, пасту, пельмени, хлеб — тесто в них сделано не на пшеничной, а, например, на кукурузной основе или рисовой. Эти продукты есть и в нашей лавке, их там очень активно покупают. Такие блюда подойдут и для тех, у кого нет никаких проблем со здоровьем: после них чувствуешь себя легко и не набираешь вес. Я не поклонник мучного, но безглютеновую пиццу ем без угрызений совести. Все блюда есть и в обычном виде — они тоже очень вкусные и сделаны из качественных продуктов. Кстати, мы не одиноки: внимание к проблеме растет и со стороны власти, и со стороны бизнеса: в прошлом году «Росинжиниринг» и немецкая компания Dr. Schar SPA заключили договор о строительстве завода по производству безглютеновых продуктов в Ленобласти.

фото: Евгений Овсянников