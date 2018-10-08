Как Нина Тарасова оставила карьеру HR-специалиста ради шоколада и чизкейков

Я долгое время работала HR-специалистом в крупной IT-компании, и в какой-то момент поняла, что просто очень люблю готовить торты и хочется заниматься этим не только в выходные на своей маленькой кухне. Ушла из офиса, начала печь каждый день для всех близких, вести Instagram и искала французские рецепты сложных десертов, которые не были переведены на русский. Знания языка на тот момент у меня не было никакого, и я переводила все эти le и la с помощью Google.

В какой-то момент стало понятно: у меня нет никакой базы – я собрала все свои сбережения и уехала во Францию в школу кондитеров

Азам кондитерки я училась в Ecole Nationale Superieure de la Patisserie под руководством Алена Дюкасса и Ива Тюрье и у Гастона Ленотра в The Lenotre School и уже лет пять учу готовить торты и пирожные по всему миру: в Бразилии, Индии, Мексике, Америке, Европе. Мастер-класс на выезде — всегда вызов: муссы и меренги настолько деликатные и сложные материи, что на них влияет даже высота над уровнем моря, не говоря уже о новых духовке, воде и температуре за окном: получать бисквит всегда одной высоты и крем нужной плотности в любой точке Земли очень сложно.