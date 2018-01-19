Как работает самое успешное приложение доставки еды в России
Управляющий директор сервиса Delivery Club Андрей Лукашевич рассказал, как доставлять в Петербурге 10 000 бургеров, 15000 суши и 20000 пицц в месяц.
Конкурируют ли сервисы доставки еды с общепитом?
Доставка ресторанной еды на дом, на самом деле, не конкурент самому ресторану – это две принципиально разных вещи. Если тебе хочется выйти в свет, посидеть с друзьями в кафе в центре города – разумеется, вы не откажитесь от этого желания только потому, что ваше любимое блюдо оттуда могут доставить вам прямо к порогу. И наоборот, если вы не планируете выходить из дома или офиса, то возможность пообедать едой ресторанного качества вас, несомненно, только обрадует. История развития нашего сервиса это хорошо иллюстрирует.
Что чаще всего заказывают на дом?
Мы давно заметили, что если сначала в спальных районах пользуется спросом доставка суши и пиццы, то со временем обычно заказ меняется – люди выбирают блюда из основного обеденного меню, например, бургеры. В Москве долгое время одними из основных позиций, которые мы доставляем, были бургеры из проекта Farш Аркадия Новикова. В Санкт-Петербурге теперь он тоже есть, мы возим и оттуда. Начать сотрудничество с нами ресторанам не сложно – в программе, регистрирующей заказы, просто заводится отдельная категория, куда попадают заказы из нашего предложения. Всего в Санкт-Петербурге за последние полгода было подключено более двухсот новых ресторанов – и это не учитывая филиалы. Среди них – Smoke BBQ, Library, Ферма Бенуа, «Форно браво», Чебуroom, «Птичий двор» и BB&Burgers.
Какие самые необычные запросы приходили когда-либо от пользователей Delivery Club?
Поскольку у сервиса минимальная сумма доставки всегда была 1 рубль, мы часто сталкивались с «шутками» клиентов – кто-то мог заказать доставку одного соуса или пирожка. Приходилось выполнять заказ – условия же были соблюдены. Сейчас мы ввели минимальную сумму в 300 рублей, чтобы избежать подобных казусов. Это по-прежнему комфортная сумма для заказа обеда одним человеком, но теперь шутникам придется заказывать хотя бы пачку соусов. Еще мы периодически получаем запрос на доставку еды на станцию метро или в парк. А что? Раньше и такси тоже подавали только к конкретному адресу с номером дома, а теперь машина приедет куда угодно.
Какие будут тренды в гастрономии в ближайшем будущем?
Мы наблюдаем рост заказов в категории домашней еды – на новогодних праздниках в тройку самых популярных заказов в Москве вошел суп, а именно – борщ. Это говорит о том, что постепенно заказ еды превращается из праздничного события в повседневное потребление. И здорово! Освобождается время, которого обычно итак не хватает, на общение с близкими людьми или новую книгу.
Над какими предложениями вы сейчас работаете?
Еще один способ увеличить скорость доставки, которую мы постоянно улучшаем – это наши фирменные фудтраки. Проект вышел из формата городских фестивалей с уличной едой, где функционировали pop-up точки Delivery Club. Первые фудтраки появились на улицах двух столиц в октябре: в Москве — около башни «Империя» в «Москва-Сити»; в Санкт-Петербурге — на знаковой улице Рубинштейна рядом с баром Tesla. Из фудтрака получить заказ можно всего за 20 минут — это сопоставимо с временем, которое сотрудник тратит на то, чтобы дойти до столовой и дождаться своей очереди.
Также мы запустили в московских ресторанах услугу take away: клиенты сервиса смогут сделать заказ через приложение и забрать, скажем, кофе и круассан, по пути домой или в офис.
Другая наша разработка – приложение в ВКонтакте: с его помощью можно смотреть меню ресторанов, выбирать еду и оплачивать заказ прямо в социальной сети. Мы хотим, чтобы наши пользователи могли оформить заказ там, где им это удобно. VK – самая популярная в России соцсеть, для нас это логичный шаг.
Какие методы продвижения бренда услуг вам кажутся самыми эффективными?
Как ни удивительно, важна представленность интернет-бренда в реальном мире. Пользователь, когда приходит в рестораны, должен везде нас видеть – например, брендированные вкладки в чек-бук. Представленность важна не только в общепите, но и на улицах – горожане должны замечать наши фирменные боксы, как их доставляют. Цифровым технологиям тоже, конечно, уделяется первостепенное внимание. Для нас критически важны первые две недели после того, как пользователь сделал первый заказ – за этот срок он или повторит его, или вероятность второго заказа начнет постепенно уменьшаться: здесь в ход идут push-уведомления, которые предлагают разные скидки и программы лояльности. Скидки мы используем охотно и часто – когда пользователь втягивается в приложение, то, скорее всего, уже не переключится и станет нам как родной. Но чуть ли не самое важное, что надо делать для развития бренда – это снова и снова формировать новые и новые продукты и предложения.
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