Как работает самое успешное приложение доставки еды в России

Конкурируют ли сервисы доставки еды с общепитом?

Доставка ресторанной еды на дом, на самом деле, не конкурент самому ресторану – это две принципиально разных вещи. Если тебе хочется выйти в свет, посидеть с друзьями в кафе в центре города – разумеется, вы не откажитесь от этого желания только потому, что ваше любимое блюдо оттуда могут доставить вам прямо к порогу. И наоборот, если вы не планируете выходить из дома или офиса, то возможность пообедать едой ресторанного качества вас, несомненно, только обрадует. История развития нашего сервиса это хорошо иллюстрирует.

Что чаще всего заказывают на дом?

Мы давно заметили, что если сначала в спальных районах пользуется спросом доставка суши и пиццы, то со временем обычно заказ меняется – люди выбирают блюда из основного обеденного меню, например, бургеры. В Москве долгое время одними из основных позиций, которые мы доставляем, были бургеры из проекта Farш Аркадия Новикова. В Санкт-Петербурге теперь он тоже есть, мы возим и оттуда. Начать сотрудничество с нами ресторанам не сложно – в программе, регистрирующей заказы, просто заводится отдельная категория, куда попадают заказы из нашего предложения. Всего в Санкт-Петербурге за последние полгода было подключено более двухсот новых ресторанов – и это не учитывая филиалы. Среди них – Smoke BBQ, Library, Ферма Бенуа, «Форно браво», Чебуroom, «Птичий двор» и BB&Burgers.

Какие самые необычные запросы приходили когда-либо от пользователей Delivery Club?

Поскольку у сервиса минимальная сумма доставки всегда была 1 рубль, мы часто сталкивались с «шутками» клиентов – кто-то мог заказать доставку одного соуса или пирожка. Приходилось выполнять заказ – условия же были соблюдены. Сейчас мы ввели минимальную сумму в 300 рублей, чтобы избежать подобных казусов. Это по-прежнему комфортная сумма для заказа обеда одним человеком, но теперь шутникам придется заказывать хотя бы пачку соусов. Еще мы периодически получаем запрос на доставку еды на станцию метро или в парк. А что? Раньше и такси тоже подавали только к конкретному адресу с номером дома, а теперь машина приедет куда угодно.