Лиза Савина: «Блины мне противопоказаны — сразу стремлюсь к идеальной форме шара»

А потом я начала ездить в командировки в Москву по два раза в неделю и обнаружила там сеть быстрого питания «Крошка-картошка». В Петербурге тогда ее не было. У них был соус из малосольных огурцов, укропа и сметаны — я могла душу за него продать ненадолго.

Затем началась эпоха блинов. У меня офис был на Садовой, 10. А в 2003 году на Манежной площади появился один из первых «Теремков», он и сегодня там стоит. Мы отправляли туда секретаршу, и она приносила чемодан «Добрыни Никитича» с рубленым мясом. Но я понимаю, что блины мне противопоказаны, — я сразу стремлюсь к идеальной форме, которой, как известно, является шар. Боюсь, мир уже не выдержит такую идеальную меня. (Смеется.)