Что будет с премиальными ресторанами Петербурга после пандемии?

Когда мы семь с половиной лет назад открывали Il Lago dei Cigni, то хотели создать итальянский ресторан, которому не будет равных в Петербурге. В тот момент мы вообще не думали о «дороговизне», а стремились к высшему качеству продукта. И это стало залогом успеха, рейтинга и статуса заведения, который мы поддерживаем ежедневно.

Некоторые гости приходят в Il Lago dei Cigni два-три раза в неделю. Возможно, если бы в городе было больше мест подобного уровня, эти люди ходили бы и туда. Потенциал работы в премиум-сегменте в Петербурге, безусловно, есть. С другой стороны, все мы понимаем, что вложения в такой проект — исключительно долгосрочные инвестиции.

Мы достаточно много знаем о том, как открывать и развивать рестораны премиум-сегмента. Il Lago, Buddha Bar, Tse Fung — эти рестораны мы открыли для жителей Петербурга, но конкуренты, давайте скажем честно, смотрели на нас, как на выскочек. Каждый год (в силу объяснимых обстоятельств не говорим про 2020-й) в Петербурге проходят такие мероприятия, как Петербургский международный экономический форум. И каждый год мы видим, насколько городу нужны рестораны, как Il Lago или Buddha Bar, ведь заполняются они под завязку. Да, форум проходит, как проходит и активный туристический сезон. Но поскольку мы работаем в первую очередь для петербуржцев, спрос и определенная загруженность есть всегда. Bronka Group — большой холдинг, в нашей ресторанной группе десять проектов разного уровня и направлений, ведь у людей всегда есть уникальные поводы для разных случаев, будь то юбилей, деловая встреча или просто ужин в кругу близких. Открыть одиночный проект премиум-класса и поддерживать его на должном уровне сложно, поэтому мы считаем верным выстраивание целой экосистемы, поддерживающей жизнедеятельность своих проектов, сегментированных на разную целевую аудиторию и потребности наших гостей.