Сооснователь пекарен «Коржов»: «Весной выручка упала на 70%. Бизнес снова стал стартапом — нужно начать с нуля»

Сомневались, можно ли будет вообще работать — даже в формате магазина. Поэтому стали сокращать расходы буквально на все процессы, которые не связаны напрямую с производством и продажей продукции. В первую очередь на маркетинг и рекламу, новую упаковку, фирменный стиль, обновление интерьеров, обучение персонала. Напрямую зарплату не сокращали, уменьшили количество смен для продавцов и количество рабочих часов для офисных работников — 30% из них пришлось сократить.

Работаем на фактической выручке, но этого не хватает на поддержание жизнедеятельности. Несмотря на это кредиты мы не рассматриваем — вкладываем личные деньги учредителей. Займы — крайняя мера, в отсутствии выручки отдавать деньги будет сложно. Проще продать что-нибудь ненужное, чем получить кредит.

На помощь государства не рассчитываю. «Коржов» не относится к пострадавшей отрасли, так как его основная экономическая деятельность, указанная в документах, это «продажа хлебобулочных изделий», а не общественное питание.