Вице-президент «Азбуки вкуса»: «Выиграли от того, что наша аудитория не может выехать за границу: онлайн вырос в 2 раза, а средний чек — на 40%»

О подготовке к кризису и мерах безопасности

Думаю, что ситуация и развитие событий были и отчасти продолжают оставаться неожиданными для всех, а на старте в начале года тем более – никто в России не мог такого спрогнозировать. Конечно, мы следили за обстановкой в Китае и начали расширять ассортимент и увеличивать запасы масок, перчаток и антисептиков на складах еще в конце января. Первые значимые изменения ощутили еще до официального введения режима самоизоляции — в середине марта, когда многие делали покупки впрок.

Как только вирус начал распространяться на территории России, в первую очередь, мы приняли меры для безопасности сотрудников и покупателей. Установили санитайзеры на входе в магазины, начали дезинфицировать поверхности каждый час — особенно это касается ручек покупательских корзин и тележек. Тогда же пересмотрели реализацию товаров — нашу кулинарию стали отдавать только в упакованном виде и временно перестали продавать напитки и еду в свою тару, а в кафетериях всю посуду заменили одноразовой. Было жаль сворачивать акции с бонусами за осознанное потребление: в январе мы объявили 2020 год годом экологии для Азбуки и стартовали с программой поощрения покупателей за осознанное потребление, но уже в марте бонусы за кофе в свою кружку и еду в свой контейнер пришлось отменить ради безопасности. Ситуация с вирусом действительно серьезная, поэтому стараемся минимизировать любые риски — с апреля для оплаты заказов интернет-магазин принимается только безналичная оплата.