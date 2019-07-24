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Сезонное меню: где есть холодные супы в ресторанах Петербурга

«Собака.ru» разыскала холодные супы в сезонных меню ресторанов Петербурга. Смотрите, где можно попробовать универсальное летнее средство от голода и жажды.

  • Холодный борщ с говядиной

«Банщики»

Выбирая летний суп в «Банщиках», легко растеряться. И хотя по факту супов всего два — окрошка и холодный борщ — представлены они в пяти вариациях. Два вида борща, с говядиной и без, и три варианта окрошки — на квасе, с докторской колбасой или с копченым лососем.

Дегтярная улица, 1а

+7 (921) 941-17-44

  • Raw гаспачо

Grun

В веган-проекте Grun освежиться предлагают raw-гаспачо, который больше похож на салат, чем на холодный суп. Хотя это не умаляет его привлекательности. Формула успеха — тартар из авокадо и кабачка с базиликовым маслом, «заправленный» желтыми томатами.

 «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40a

+7 (911) 276-72-21

  • Томатный суп с муксуном и конфетами из крыжовника

  • Суп на кефире со сладкими креветками, щучьей икрой и грибной травой

Nordic

Супы в Nordic — наши фавориты и сразу оба. Первый — из томатов с просоленным муксуном и конфетами из крыжовника, второй — на легком кефире с креветками ама эби, щучьей икрой и грибной травой. Добраться в Скандинавию можно не только паромом или самолетом из «Пулково», но и доехав до Nordic, чтобы попробовать их сезонное меню.

Пулковское ш., 107

+7 (812) 926-44-07

  • Холодный суп из огурца с креветкой

«Скотный Двор»

Холодной суп, вдохновленный дзадзики, составит отличную компанию за обедом или ужином на летней веранде «Скотного Двора». В основе блюда — свежий огурец и йогурт, а топпинг — припущенная креветка, авокадо и слайсы огурца.

Конногвардейский б-р, 21

+7 (911) 926-44-21

  • Томатный суп со страчателлой

Jerome

К шефу Антонио Фреза в Jerome по традиции едем за вкусной пастой и пиццей, а этим летом еще и за холодным томатным супом с домашней страчателлой. Нет, это не гаспачо, в основе только помидоры и лук-шалот, никакого огурца.

Большая Морская улица, 25

+7 (812) 918-69-20

  • Суп мацони

«Дзамико»

Если больше нет сил есть «классическую» окрошку на квасе или кефире, предлагаем попробовать ее грузинский вариант в «Дзамико» на «Новой Голландиии». Холодная версия супа из мацони похожа на классическую: ее также сдабривают смесью из специй, чеснока и лука, а после украшают свежей зеленью. 

Наб. Адмиралтейского канала, 2А

+7 (812) 915-61-49

  • Сальморехо

Tawny

В Tawny идем за холодным крем-супом на основе хлеба и миндаля, со свежим огурцом и слайсами иберийского ломо, в котрый добавляют немного винного уксуса и — этот ингридиент придется по душе истинным любителям экспериментов — кубики льда. Яркий сальморехо станет частью обновленного меню португальского бара, которое его создатели обещают анонсировать совсем скоро!

Наб. реки Фонтанки, 20

+7 (969) 709-13-13

  • Холодный борщ

«ФУТУРА»

Борщ для тех, кому в детстве нравилось собирать LEGO или играть в повара. Нео-бистро «ФУТУРА» подает абсолютно крафтовый холодный борщ, который гость сможет «приготовить» сам, залив пастрами свекольным квасом. К слову, оба ингридиента у бистро собственного производства. Есть и более «зеленый» вариант — холодный огуречный суп с редисом, хреном и ягодами, который заправляют кефиром.

«Ленполиграфмаш», Наб. реки Карповки, д.5 к.36

+7 (999) 534-45-09

  • Холодный борщ

«Гриль Станция»

Жителям Московского района даже не придется выезжать в центр, чтобы попробовать актуальные в жаркую погоду холодные супы. В «Гриль Станции» подают холодный борщ из печеной молодой свеклы. Как бонус — интерьеры, расписанные Покрасом Лампасом, и близость к дому.

Московский пр. 139, к.1

+7 (921) 955-98-00

  • Холодный суп с арбузом и сыром шевр

Social Club

Будущая звезда обновленного меню от Ярослава Медведева — холодный суп с арбузом и сыром шевр. Подается двумя этапами. Сначала вам принесут тарелку с арбузом и двумя слайсами шевра, а после  – в отдельном графине – суп-пюре из печеной свеклы, болгарских перцев и томатов, приправленный специями и соусом табаско. Кисло-сладкий экспиренс с перчинкой и вариация на тему свекольника – абсолютный летний must!

ул. Рубинштейна, 40/11

+7 (812) 925-43-42

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