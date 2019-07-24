Сезонное меню: где есть холодные супы в ресторанах Петербурга
«Собака.ru» разыскала холодные супы в сезонных меню ресторанов Петербурга. Смотрите, где можно попробовать универсальное летнее средство от голода и жажды.
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Холодный борщ с говядиной
«Банщики»
Выбирая летний суп в «Банщиках», легко растеряться. И хотя по факту супов всего два — окрошка и холодный борщ — представлены они в пяти вариациях. Два вида борща, с говядиной и без, и три варианта окрошки — на квасе, с докторской колбасой или с копченым лососем.
Дегтярная улица, 1а
+7 (921) 941-17-44
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Raw гаспачо
Grun
В веган-проекте Grun освежиться предлагают raw-гаспачо, который больше похож на салат, чем на холодный суп. Хотя это не умаляет его привлекательности. Формула успеха — тартар из авокадо и кабачка с базиликовым маслом, «заправленный» желтыми томатами.
«Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40a
+7 (911) 276-72-21
Nordic
Супы в Nordic — наши фавориты и сразу оба. Первый — из томатов с просоленным муксуном и конфетами из крыжовника, второй — на легком кефире с креветками ама эби, щучьей икрой и грибной травой. Добраться в Скандинавию можно не только паромом или самолетом из «Пулково», но и доехав до Nordic, чтобы попробовать их сезонное меню.
Пулковское ш., 107
+7 (812) 926-44-07
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Холодный суп из огурца с креветкой
«Скотный Двор»
Холодной суп, вдохновленный дзадзики, составит отличную компанию за обедом или ужином на летней веранде «Скотного Двора». В основе блюда — свежий огурец и йогурт, а топпинг — припущенная креветка, авокадо и слайсы огурца.
Конногвардейский б-р, 21
+7 (911) 926-44-21
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Томатный суп со страчателлой
Jerome
К шефу Антонио Фреза в Jerome по традиции едем за вкусной пастой и пиццей, а этим летом еще и за холодным томатным супом с домашней страчателлой. Нет, это не гаспачо, в основе только помидоры и лук-шалот, никакого огурца.
Большая Морская улица, 25
+7 (812) 918-69-20
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Суп мацони
«Дзамико»
Если больше нет сил есть «классическую» окрошку на квасе или кефире, предлагаем попробовать ее грузинский вариант в «Дзамико» на «Новой Голландиии». Холодная версия супа из мацони похожа на классическую: ее также сдабривают смесью из специй, чеснока и лука, а после украшают свежей зеленью.
Наб. Адмиралтейского канала, 2А
+7 (812) 915-61-49
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Сальморехо
Tawny
В Tawny идем за холодным крем-супом на основе хлеба и миндаля, со свежим огурцом и слайсами иберийского ломо, в котрый добавляют немного винного уксуса и — этот ингридиент придется по душе истинным любителям экспериментов — кубики льда. Яркий сальморехо станет частью обновленного меню португальского бара, которое его создатели обещают анонсировать совсем скоро!
Наб. реки Фонтанки, 20
+7 (969) 709-13-13
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Холодный борщ
«ФУТУРА»
Борщ для тех, кому в детстве нравилось собирать LEGO или играть в повара. Нео-бистро «ФУТУРА» подает абсолютно крафтовый холодный борщ, который гость сможет «приготовить» сам, залив пастрами свекольным квасом. К слову, оба ингридиента у бистро собственного производства. Есть и более «зеленый» вариант — холодный огуречный суп с редисом, хреном и ягодами, который заправляют кефиром.
«Ленполиграфмаш», Наб. реки Карповки, д.5 к.36
+7 (999) 534-45-09
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Холодный борщ
«Гриль Станция»
Жителям Московского района даже не придется выезжать в центр, чтобы попробовать актуальные в жаркую погоду холодные супы. В «Гриль Станции» подают холодный борщ из печеной молодой свеклы. Как бонус — интерьеры, расписанные Покрасом Лампасом, и близость к дому.
Московский пр. 139, к.1
+7 (921) 955-98-00
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Холодный суп с арбузом и сыром шевр
Social Club
Будущая звезда обновленного меню от Ярослава Медведева — холодный суп с арбузом и сыром шевр. Подается двумя этапами. Сначала вам принесут тарелку с арбузом и двумя слайсами шевра, а после – в отдельном графине – суп-пюре из печеной свеклы, болгарских перцев и томатов, приправленный специями и соусом табаско. Кисло-сладкий экспиренс с перчинкой и вариация на тему свекольника – абсолютный летний must!
ул. Рубинштейна, 40/11
+7 (812) 925-43-42
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