Сезонное меню: где есть холодные супы в ресторанах Петербурга

«Собака.ru» разыскала холодные супы в сезонных меню ресторанов Петербурга. Смотрите, где можно попробовать универсальное летнее средство от голода и жажды.

Холодный борщ с говядиной

«Банщики» Выбирая летний суп в «Банщиках», легко растеряться. И хотя по факту супов всего два — окрошка и холодный борщ — представлены они в пяти вариациях. Два вида борща, с говядиной и без, и три варианта окрошки — на квасе, с докторской колбасой или с копченым лососем. Дегтярная улица, 1а +7 (921) 941-17-44

Raw гаспачо

Grun В веган-проекте Grun освежиться предлагают raw-гаспачо, который больше похож на салат, чем на холодный суп. Хотя это не умаляет его привлекательности. Формула успеха — тартар из авокадо и кабачка с базиликовым маслом, «заправленный» желтыми томатами. «Порт Севкабель», Кожевенная линия, 40a +7 (911) 276-72-21

Томатный суп с муксуном и конфетами из крыжовника

Суп на кефире со сладкими креветками, щучьей икрой и грибной травой

Nordic Супы в Nordic — наши фавориты и сразу оба. Первый — из томатов с просоленным муксуном и конфетами из крыжовника, второй — на легком кефире с креветками ама эби, щучьей икрой и грибной травой. Добраться в Скандинавию можно не только паромом или самолетом из «Пулково», но и доехав до Nordic, чтобы попробовать их сезонное меню. Пулковское ш., 107 +7 (812) 926-44-07

Холодный суп из огурца с креветкой

«Скотный Двор» Холодной суп, вдохновленный дзадзики, составит отличную компанию за обедом или ужином на летней веранде «Скотного Двора». В основе блюда — свежий огурец и йогурт, а топпинг — припущенная креветка, авокадо и слайсы огурца. Конногвардейский б-р, 21 +7 (911) 926-44-21

Томатный суп со страчателлой

Jerome К шефу Антонио Фреза в Jerome по традиции едем за вкусной пастой и пиццей, а этим летом еще и за холодным томатным супом с домашней страчателлой. Нет, это не гаспачо, в основе только помидоры и лук-шалот, никакого огурца. Большая Морская улица, 25 +7 (812) 918-69-20

Суп мацони

«Дзамико» Если больше нет сил есть «классическую» окрошку на квасе или кефире, предлагаем попробовать ее грузинский вариант в «Дзамико» на «Новой Голландиии». Холодная версия супа из мацони похожа на классическую: ее также сдабривают смесью из специй, чеснока и лука, а после украшают свежей зеленью. Наб. Адмиралтейского канала, 2А +7 (812) 915-61-49

Сальморехо

Tawny В Tawny идем за холодным крем-супом на основе хлеба и миндаля, со свежим огурцом и слайсами иберийского ломо, в котрый добавляют немного винного уксуса и — этот ингридиент придется по душе истинным любителям экспериментов — кубики льда. Яркий сальморехо станет частью обновленного меню португальского бара, которое его создатели обещают анонсировать совсем скоро! Наб. реки Фонтанки, 20 +7 (969) 709-13-13

Холодный борщ

«ФУТУРА» Борщ для тех, кому в детстве нравилось собирать LEGO или играть в повара. Нео-бистро «ФУТУРА» подает абсолютно крафтовый холодный борщ, который гость сможет «приготовить» сам, залив пастрами свекольным квасом. К слову, оба ингридиента у бистро собственного производства. Есть и более «зеленый» вариант — холодный огуречный суп с редисом, хреном и ягодами, который заправляют кефиром. «Ленполиграфмаш», Наб. реки Карповки, д.5 к.36 +7 (999) 534-45-09

Холодный борщ

«Гриль Станция» Жителям Московского района даже не придется выезжать в центр, чтобы попробовать актуальные в жаркую погоду холодные супы. В «Гриль Станции» подают холодный борщ из печеной молодой свеклы. Как бонус — интерьеры, расписанные Покрасом Лампасом, и близость к дому. Московский пр. 139, к.1 +7 (921) 955-98-00

Холодный суп с арбузом и сыром шевр

Social Club Будущая звезда обновленного меню от Ярослава Медведева — холодный суп с арбузом и сыром шевр. Подается двумя этапами. Сначала вам принесут тарелку с арбузом и двумя слайсами шевра, а после – в отдельном графине – суп-пюре из печеной свеклы, болгарских перцев и томатов, приправленный специями и соусом табаско. Кисло-сладкий экспиренс с перчинкой и вариация на тему свекольника – абсолютный летний must! ул. Рубинштейна, 40/11 +7 (812) 925-43-42