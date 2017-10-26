Михаил Иванов о том, где можно спокойно засесть на несколько часов с книжкой
Гость ужина с экспертами премии «Что где есть в Петербурге» Михаил Иванов рассказал, в каких ресторанах можно засесть за чтением книги, наслаждаясь видом и безмятежностью обстановки.
Михаил Иванов — совладелец книжного магазина «Подписные издания».
Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявили тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии.
Сегодня мы объявим имена победителей на церемонии премии в Гранд Отеле Европа.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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