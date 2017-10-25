Сергей Семкин о том, какие ресторана на Рубинштейна больше всего любит его собака Хнюша


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Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Сергей Семкин рассказал, как он с помощью своей собаки Хнюши посещает самые лучшие рестораны на улице Рубинштейна.

 

Сергей Семкин — фотограф и фуди премии «Что где есть в Петербурге».

Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявили тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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