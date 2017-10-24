Лиза Одиноких о том, где самые дог-френдли места Петербурга
Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Лиза Одиноких рассказала, в каких ресторанах ей и ее собачке Молли всегда рады.
Лиза Одиноких — дизайнер и фуди премии «Что где есть в Петербурге».
Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявим тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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