Лиза Одиноких о том, где самые дог-френдли места Петербурга

Эксперт ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» Лиза Одиноких рассказала, в каких ресторанах ей и ее собачке Молли всегда рады.

 

Лиза Одиноких — дизайнер и фуди премии «Что где есть в Петербурге».

Напоминаем, что голосование закончилось. Мы выявим тройки финалистов по всем номинациям, и к голосованию приступят фуди — эксперты нашей ресторанной премии, которые выберут победителей.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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