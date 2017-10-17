В гостях у ресторана Банщики

Официант Андрей проведёт нас по ресторану и мы даже заглянем на святую святых каждого заведения — кухню. Отгадаем немного слов из кроссворда, пока готовят наш заказ. Но блюдо не заставит себя долго ждать — сочные вишневые вареники с легким муссом из сметаны, соблазнят каждого, позволив на сегодня забыть о диетах.

Если вы хотите поддержать ресторан Банщики, то отдайте за него свой голос на сайте премии.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».