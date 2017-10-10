Формула идеального коктейля от бармена Владимира Николаева
Команда бара «Полторы комнаты» раскрыла редакции «Собака.ru» секретный рецепт идеального коктейля. Бармен Владимир Николаев, номинированный в премии «Что где есть в Петербурге» как лучший бармен 2017 года, потерял покой, начал разговаривать с собакой и отпустил бороду, пока выводил заветную формулу Source Code.
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Коктейль Source Code от Владимира Николаева бар «Полторы комнаты»
Технология изготовления некоторых компонентов всё ещё хранится в строжайшем секрете, но у настоящих имбайберов есть шанс выявить её самостоятельно. Можете попробовать разболтать пса по имени Стич — есть вероятность, что он всё-таки разговаривает.
За идеальным коктейлем отправляемся к Владимиру Николаеву в бар «Полторы комнаты». После визита у вас появится нестерпимое желание поддержать номинанта своим голосом на сайте премии.
«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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