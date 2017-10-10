Формула идеального коктейля от бармена Владимира Николаева

Команда бара «Полторы комнаты» раскрыла редакции «Собака.ru» секретный рецепт идеального коктейля. Бармен Владимир Николаев, номинированный в премии «Что где есть в Петербурге» как лучший бармен 2017 года, потерял покой, начал разговаривать с собакой и отпустил бороду, пока выводил заветную формулу Source Code. 

 

 

Коктейль Source Code от Владимира Николаева бар «Полторы комнаты»

1 порция:

  • Koskenkorva Sauna 30 мл

  • Sherry Amontillado,

    настоянный на подосиновиках и мисо пасте — 40 мл

  • Черносмородиновый ликёр — 5 мл

  • Кофейный спонж

  • Печёная тыква

  • Лёд 

Все компоненты необходимо налить в бокал олд-фэшн, добавить лёд и перемешать ложкой

Кофейный спонж:

  • 6 яиц
  • 2 белка
  • 80 г сахара
  • 60 г муки
  • 20 мл эспрессо

Технология изготовления некоторых компонентов всё ещё хранится в строжайшем секрете, но у настоящих имбайберов есть шанс выявить её самостоятельно. Можете попробовать разболтать пса по имени Стич — есть вероятность, что он всё-таки разговаривает.

За идеальным коктейлем отправляемся к Владимиру Николаеву в бар «Полторы комнаты». После визита у вас появится нестерпимое желание поддержать номинанта своим голосом на сайте премии.

«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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