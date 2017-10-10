Формула идеального коктейля от бармена Владимира Николаева

Технология изготовления некоторых компонентов всё ещё хранится в строжайшем секрете, но у настоящих имбайберов есть шанс выявить её самостоятельно. Можете попробовать разболтать пса по имени Стич — есть вероятность, что он всё-таки разговаривает.

За идеальным коктейлем отправляемся к Владимиру Николаеву в бар «Полторы комнаты». После визита у вас появится нестерпимое желание поддержать номинанта своим голосом на сайте премии.