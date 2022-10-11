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Осень будет жаркой!

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8 сентября клуб Art de vivre открыл осенний сезон в замечательном месте — итальянском ресторане Amalfi в Grand Rostov by Hayatt Regency.

Вечер был посвящен великому кутюрье Юберу де Живанши. Он был аристократ по происхождению, в свои 25 лет открыл собственный дом моды, дружил с великим Кристобалем Баленсиагой и многому учился у него. Всю жизнь его музой была Одри Хепберн, их дружба продлилась долгих 40 лет. В 1988 году дом Живанши выкупил концерн LVMH, а в 1995 году Юбер Живанши ушел из мира моды и вел тихую жизнь. Скончался он в марте 2018 года.

Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева
Фото: Фатима Калаева

 

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Материал из номера:
Сентябрь

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