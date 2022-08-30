Фотоотчет с Business Network

Business Network — это новый полезный и удобный формат делового мероприятия от Hi home. 25 августа успешно прошел очередной Business Network, где все участники процесса знакомились, общались и договаривались о сотрудничестве.
Hi home благодарит дизайнеров за проявленный интерес, а компании — за участие:
- Салон керамической плитки MTM ceramica
- Торговый дом «Дверягин»
- Студия мебели Алёны Бахмацкой
- Ассоциация компаний «Вист»
- Мебельный бутик Royal
- Студия дизайн радиаторов «Батарея»
- Торговый дом «Памира»
- Кухни на заказ «Гудини»
- Галерея душевых Dushllery
- Фабрика дверей «Андреевские двери»
- Обоинн&Шторц с представителем фабрики ковров Экохали
- Строительная компания «Золотое сечение»
Отдельная благодарность компании EL’SER за оригинальный мастер-класс для гостей события.
Это было интересное и проведённое с пользой время!
Журнал Hi home
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