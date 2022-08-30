Фотоотчет с Business Network

Business Network — это новый полезный и удобный формат делового мероприятия от Hi home. 25 августа успешно прошел очередной Business Network, где все участники процесса знакомились, общались и договаривались о сотрудничестве.

Hi home благодарит дизайнеров за проявленный интерес, а компании — за участие:

Салон керамической плитки MTM ceramica

Торговый дом «Дверягин»

Студия мебели Алёны Бахмацкой

Ассоциация компаний «Вист»

Мебельный бутик Royal

Студия дизайн радиаторов «Батарея»

Торговый дом «Памира»

Кухни на заказ «Гудини»

Галерея душевых Dushllery

Фабрика дверей «Андреевские двери»

Обоинн&Шторц с представителем фабрики ковров Экохали

Строительная компания «Золотое сечение»

Отдельная благодарность компании EL’SER за оригинальный мастер-класс для гостей события.

Это было интересное и проведённое с пользой время!

Журнал Hi home

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