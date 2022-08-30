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Репортажи

Фотоотчет с Business Network

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Business Network — это новый полезный и удобный формат делового мероприятия от Hi home. 25 августа успешно прошел очередной Business Network,  где все участники процесса знакомились, общались и договаривались о сотрудничестве.

Hi home благодарит дизайнеров за проявленный интерес, а компании — за участие:

  • Салон керамической плитки MTM ceramica
  • Торговый дом «Дверягин»
  • Студия мебели Алёны Бахмацкой
  • Ассоциация компаний «Вист»
  • Мебельный бутик Royal
  • Студия дизайн радиаторов «Батарея»
  • Торговый дом «Памира»
  • Кухни на заказ «Гудини»
  • Галерея душевых Dushllery
  • Фабрика дверей «Андреевские двери»
  • Обоинн&Шторц с представителем фабрики ковров Экохали
  • Строительная компания «Золотое сечение»

Отдельная благодарность компании EL’SER за оригинальный мастер-класс для гостей события.

Это было интересное и проведённое с пользой время!

Журнал Hi home
📞 8 918 555 69 44

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