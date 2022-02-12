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Фоторепортаж шоу-показа "История нижнего белья"

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10 февраля в "Marins Park Hotel Rostov" состоялся шоу - показ нижнего белья.

Мероприятие прошло под руководством Виктории Луговской.

Руслан Миногаров - московский историк моды, вещал лекцию о самой "темной" и "скрытной красоте" в истории моды. Гости послушали пикантные рассказы и подлинные письма разных эпох, проследили историю: от пояса верности до изобретения бикини. Также узнали, почему дамы стеснялись носить панталоны, чулки и подвязки.

Всех гостей ждали сюрпризы, музыкальное сопровождение эстрадного проекта "Aura" и дефиле моделей Don Fachion Week в нижнем белье.

Фото: Кристина Челбина 

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