Открытие бутика BOSS в ТРЦ Горизонт

В городе весна, а значит – время обновлять гардероб. Бутик бренда BOSS, в котором уже представлена женская и мужская коллекции сезона Весна-Лето 2021 теперь в Ростове-на-Дону!
Церемония открытия состоялась 18 марта. Красную ленту перерезал управляющий директор HUGO BOSS RUSSIA Йорг Хорхер и генеральный директор ТРЦ «Горизонт» Дан Полонский.
В палитре коллекции Весна-Лето 2021 – оттенки бежевого и коричневого, энергичный красный, освежающие небесно-голубой и синий и, конечно, главный цвет этого года – жизнерадостный желтый.
Гости вечера первыми увидели новый бутик площадью 170 м², оценив эстетику последних коллекций бренда, обозначенную как new casual. Далее вечер продолжился в «Онегин.Дача», где гостей бутика ждал торжественный ужин.
Адрес: проспект им. М. Нагибина, 32/2, ТРЦ «Горизонт», 1 этаж
Фото: Максим Марков, Никита Кириков
Текст: Александра Скнарина
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