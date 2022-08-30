Кухня в классическом стиле - образец дорогого и безупречного домашнего интерьера!

Особое окрашивание, узоры и любая деталь говорит о высоком достатке и любви к дому

Наш любимый выставочный образец содержит:

Фасады МДФ краска со шпоном и патиной.

Фурнитура Европейская

Карниз с подкарнизником

Световая планка с декором. Все видимые части фасадные.

Столешница акриловый камень

Мойка так же из акрилового камня.

Превосходное качество и идеальное состояние, потому что мы бережно относимся к производству и уходу за нашей мебелью!

Эксклюзивная кухня сейчас доступна к покупке со скидкой 60%.

Конечная цена за кухню премиум качества составляет 900 000 р.

Размеры кухни:

длина: 5390мм х глубина 600мм (в зоне портала 760мм),

высота: Н 2350мм (в зоне портала Н 2530мм),

остров (входит в стоимость, столешница также акрил): длина 1440мм х глубина 760мм х высота 1105мм

Размер кухни может быть увеличен, добавлены боки, возможно изготовить Г или П образный вариант. Внутреннее наполнение, фурнитура обсуждаются индивидуально.

По всем вопросам обращаться: https://vk.me/alenamebelrostov

Посмотреть кухню можно в студии Алены Бахмацкой по адресу: пр. Ленина, 147

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