Кухня в классическом стиле - образец дорогого и безупречного домашнего интерьера!

Особое окрашивание, узоры и любая деталь говорит о высоком достатке и любви к дому
Наш любимый выставочный образец содержит:
- Фасады МДФ краска со шпоном и патиной.
- Фурнитура Европейская
- Карниз с подкарнизником
- Световая планка с декором. Все видимые части фасадные.
- Столешница акриловый камень
- Мойка так же из акрилового камня.
Превосходное качество и идеальное состояние, потому что мы бережно относимся к производству и уходу за нашей мебелью!
Эксклюзивная кухня сейчас доступна к покупке со скидкой 60%.
Конечная цена за кухню премиум качества составляет 900 000 р.
Размеры кухни:
- длина: 5390мм х глубина 600мм (в зоне портала 760мм),
- высота: Н 2350мм (в зоне портала Н 2530мм),
- остров (входит в стоимость, столешница также акрил): длина 1440мм х глубина 760мм х высота 1105мм
Размер кухни может быть увеличен, добавлены боки, возможно изготовить Г или П образный вариант. Внутреннее наполнение, фурнитура обсуждаются индивидуально.
По всем вопросам обращаться: https://vk.me/alenamebelrostov
Посмотреть кухню можно в студии Алены Бахмацкой по адресу: пр. Ленина, 147
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