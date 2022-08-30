18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
  • News
Дизайн

Кухня в классическом стиле - образец дорогого и безупречного домашнего интерьера!

Поделиться:

Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой
Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой
Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой
Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой
Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой
Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой
Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой
Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой
Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой
Фото: Студия мебели Алены Бахмацкой

Особое окрашивание, узоры и любая деталь говорит о высоком достатке и любви к дому

Наш любимый выставочный образец содержит:

  • Фасады МДФ краска со шпоном и патиной.
  • Фурнитура Европейская
  • Карниз с подкарнизником
  • Световая планка с декором. Все видимые части фасадные.
  • Столешница акриловый камень
  • Мойка так же из акрилового камня.

Превосходное качество и идеальное состояние, потому что мы бережно относимся к производству и уходу за нашей мебелью!

Эксклюзивная кухня сейчас доступна к покупке со скидкой 60%.

Конечная цена за кухню премиум качества составляет 900 000 р. 

Размеры кухни:

  • длина:  5390мм х глубина 600мм (в зоне портала 760мм),
  • высота: Н 2350мм (в зоне портала Н 2530мм),
  • остров (входит в стоимость, столешница также акрил): длина 1440мм х глубина 760мм х высота 1105мм

Размер кухни может быть увеличен, добавлены боки, возможно изготовить Г или П образный вариант. Внутреннее наполнение, фурнитура обсуждаются индивидуально.

По всем вопросам обращаться: https://vk.me/alenamebelrostov

Посмотреть кухню можно в студии Алены Бахмацкой по адресу: пр. Ленина, 147

 

16+

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Ростов-на-Дону?
Выберите проект: