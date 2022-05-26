Hi home приглашает принять участие в Business Network

Business Network — это новый формат делового мероприятия от Hi home, который способствует взаимодействию и формированию деловых связей между компаниями и дизайнерами/ архитекторами.

На встрече:

- вы сможете презентовать свои уникальные предложения, товары и услуги

- найдете новых клиентов и партнеров

- наладите деловые контакты с дизайнерами и архитекторами

Деловая встреча дает возможность в индивидуальном порядке договориться о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях!

Для получения подробной информации обращайтесь по телефону 8(918)555-69-44 или к своему менеджеру.

С заботой о Вас, Hi home.

Журнал Hi home - 8(918)555-69-44