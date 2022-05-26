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Дизайн

Hi home приглашает принять участие в Business Network

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Business Network — это новый формат делового мероприятия от Hi home, который способствует взаимодействию и формированию деловых связей между компаниями и дизайнерами/ архитекторами.

На встрече:

  - вы сможете презентовать свои уникальные предложения, товары и услуги
  - найдете новых клиентов и партнеров
  - наладите деловые контакты с дизайнерами и архитекторами

Деловая встреча дает возможность в индивидуальном порядке договориться о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях!

Для получения подробной информации обращайтесь по телефону 8(918)555-69-44 или к своему менеджеру.

С заботой о Вас, Hi home.

Журнал Hi home - 8(918)555-69-44

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