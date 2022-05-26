Hi home приглашает принять участие в Business Network

Business Network — это новый формат делового мероприятия от Hi home, который способствует взаимодействию и формированию деловых связей между компаниями и дизайнерами/ архитекторами.
На встрече:
- вы сможете презентовать свои уникальные предложения, товары и услуги
- найдете новых клиентов и партнеров
- наладите деловые контакты с дизайнерами и архитекторами
Деловая встреча дает возможность в индивидуальном порядке договориться о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях!
Для получения подробной информации обращайтесь по телефону 8(918)555-69-44 или к своему менеджеру.
С заботой о Вас, Hi home.
Журнал Hi home - 8(918)555-69-44
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