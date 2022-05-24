Room Zoom - это творческое пространство мягкой мебели, проект фабрики, где для каждой комнаты можно выбрать свою идеальную мебель: диван, кровать, стул и т.д.

Огромное количество тканей, изменение размеров под ваше пространство, широкая модульность моделей - даёт максимальную кастомизацию под интерьер!

Фабрика использует высококлассные безопасные наполнители, а изделие на выходе - высшего качества.

Ваши ожидания оправдаются , а ценность изделия окажется выше стоимости!

Большое количество реализованных проектов - это опыт специалистов и доверие наших довольных клиентов!

г. Ростов-на-Дону,

ул. Погодина, 45а

тел. 8-919-890-92-62