18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
  • News
Дизайн

Room Zoom - это творческое пространство мягкой мебели, проект фабрики, где для каждой комнаты можно выбрать свою идеальную мебель

Поделиться:

Room Zoom - это творческое пространство мягкой мебели, проект фабрики, где для каждой комнаты можно выбрать свою идеальную мебель: диван, кровать, стул и т.д.

Огромное количество тканей, изменение размеров под ваше пространство, широкая модульность моделей - даёт максимальную кастомизацию под интерьер!

Фабрика использует высококлассные безопасные наполнители, а изделие на выходе - высшего качества.

Ваши ожидания оправдаются , а ценность изделия окажется выше стоимости!

Большое количество реализованных проектов - это опыт специалистов и доверие наших довольных клиентов!

г. Ростов-на-Дону,
ул. Погодина, 45а
тел. 8-919-890-92-62

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Ростов-на-Дону?
Выберите проект: