Фотоотчет с дизайн-тура журнала Hi home

21 мая журнал Hi home провёл традиционный Дизайн-Тур.

Вместе с архитекторами и дизайнерами Ростова команда посетила интерьерные салоны, магазины дверей, напольных покрытий и керамической плитки. Мероприятие запомнилось яркими интерьерными решениями, вдохновляющими материалами и необычной экскурсией.

В этот раз дизайн-тур прошел на шести площадках:

INTERFORMA

Академия дверей

Наполка

Гипермаркет дверей

POSIJU

MTM ceramica

Компании представили новинки своих продукций, рассказали о новых поставщиках и взаимодействии с дизайнерами.

Смотрите наш фотоотчет: