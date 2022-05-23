Фотоотчет с дизайн-тура журнала Hi home

21 мая журнал Hi home провёл традиционный Дизайн-Тур.
Вместе с архитекторами и дизайнерами Ростова команда посетила интерьерные салоны, магазины дверей, напольных покрытий и керамической плитки. Мероприятие запомнилось яркими интерьерными решениями, вдохновляющими материалами и необычной экскурсией.
В этот раз дизайн-тур прошел на шести площадках:
INTERFORMA
Академия дверей
Наполка
Гипермаркет дверей
POSIJU
MTM ceramica
Компании представили новинки своих продукций, рассказали о новых поставщиках и взаимодействии с дизайнерами.
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