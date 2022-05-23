18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
  • News
Дизайн

Фотоотчет с дизайн-тура журнала Hi home

Поделиться:

21 мая журнал Hi home провёл традиционный Дизайн-Тур.

Вместе с архитекторами и дизайнерами Ростова команда посетила интерьерные салоны, магазины дверей, напольных покрытий и керамической плитки. Мероприятие запомнилось яркими интерьерными решениями, вдохновляющими материалами и необычной экскурсией.

В этот раз дизайн-тур прошел на шести площадках:

  • INTERFORMA

  • Академия дверей

  • Наполка

  • Гипермаркет дверей

  • POSIJU

  • MTM ceramica

Компании представили новинки своих продукций, рассказали о новых поставщиках и взаимодействии с дизайнерами.

Смотрите наш фотоотчет:

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Ростов-на-Дону?
Выберите проект: