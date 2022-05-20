Золотой тренд-2022

Золото всегда считалось признаком богатства и роскоши.
Коллекция SHAM, представленная в салонах декора и освещения Fandeco, это элегантность в чистом виде.
Благородное золото в дизайне интерьера уже завоевало сердца миллионов и однозначно останется в тренде 2022 года.
Выразительный дизайн подчеркнёт стилистику помещения, а возможно и добавит истинный характер.
Эта и многие другие коллекции доступны в салоне Fandeco в Ростове.
пр. Стачки, 53
ул. Текучёва, 207Б, РТС
пр. Аксайский, 21, ХДМ
тел. 8 903 204 39 78
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