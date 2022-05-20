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Дизайн

Золотой тренд-2022

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Золото всегда считалось признаком богатства и роскоши.

Коллекция SHAM, представленная в салонах декора и освещения Fandeco, это элегантность в чистом виде.

Благородное золото в дизайне интерьера уже завоевало сердца миллионов и однозначно останется в тренде 2022 года.

Выразительный дизайн подчеркнёт стилистику помещения, а возможно и добавит истинный характер.

Эта и многие другие коллекции доступны в салоне Fandeco в Ростове.

пр. Стачки, 53
ул. Текучёва, 207Б, РТС
пр. Аксайский, 21, ХДМ

тел. 8 903 204 39 78

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