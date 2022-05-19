В преддверии знакового номера «Портфолио 2022» журнал Hi home запускает проект «Маршрут покупок 2022».

Он ориентирован на привлечение дизайнеров в салоны компаний-участниц, которые получают возможность пообщаться с дизайнерами на своей площадке, познакомить их с новинками и представить им свои любимые позиции.

Как это работает?

• дизайнеры приезжают в салон компании-участницы проекта «Маршрут покупок 2022»

• знакомятся с ассортиментом и услугами компании

• освещают компанию в доступных социальных сетях

• показывают и рассказывают о трёх топовых товарах из ассортимента, которые произвели на них наибольшее впечатление

Помимо общения с компаниями и расширения кругозора, за прохождение маршрута дизайнеры получают четыре карты Hi home Professional, которые можно обменять на публикацию в номере «Портфолио».

Для того, чтобы принять участие в проекте, можно связаться со своим менеджером или позвонить по номеру 8-918-555-69-44

Присоединяйтесь к нам!