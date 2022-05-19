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Дизайн

Hi Home запускает проект «Маршрут покупок 2022»

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В преддверии знакового номера «Портфолио 2022» журнал Hi home запускает проект «Маршрут покупок 2022».

Он ориентирован на привлечение дизайнеров в салоны компаний-участниц, которые получают возможность пообщаться с дизайнерами на своей площадке, познакомить их с новинками и представить им свои любимые позиции.

Как это работает?

• дизайнеры приезжают в салон компании-участницы проекта «Маршрут покупок 2022»
• знакомятся с ассортиментом и услугами компании
• освещают компанию в доступных социальных сетях
• показывают и рассказывают о трёх топовых товарах из ассортимента, которые произвели на них наибольшее впечатление

Помимо общения с компаниями и расширения кругозора, за прохождение маршрута дизайнеры получают четыре карты Hi home Professional, которые можно обменять на публикацию в номере «Портфолио».

Для того, чтобы принять участие в проекте, можно связаться со своим менеджером или позвонить по номеру 8-918-555-69-44

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