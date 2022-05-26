5 страхов худеющих

Что бы ни происходило, а лето будет. Как всегда, мы начинаем активно худеть к какому-то событию. Дарья Кириченко, нутрициолог, автор Smart Trainer Studio и программы #яваспохудею развеет страхи худеющих.

Давайте обсудим, какие страхи всегда в голове каждого, кто хоть раз вставал на тропу борьбы с килограммами.

Весы.

Как ни крути, а встать на весы и увидеть цифру зачастую вызывает панику, злость, раздражение, плохое настроение на весь день. Так себе занятие, согласна. Более того, женский вес очень зависит от дня цикла и в течение месяца постоянно меняется. Это может быть 2–3 кг. Достоверный вес на 5–7 день цикла, и держится он до периода овуляции. Поэтому цифра на весах — это всего лишь цифра, которая является точкой А. Я рекомендую взвешиваться не чаще одного раза в неделю, а то и в две. Ваша одежда и меняющиеся объемы тела покажут, что вы на верном пути.

Я не сохраню результат/всю жизнь буду есть невкусно/ограничивать себя всю жизнь.

Устойчивым результатом, когда вы разобрались в питании и удерживаете ваш безопасный оптимальный вес, является цикл 3–5 лет. Именно так, а не постоянные качели в несколько месяцев. Да, придется потрудиться на старте, чтобы понять, для чего нам еда, сколько ее нужно вам, что вкусно и разнообразно — главный принцип понимания питания, а не уныло и однообразно. Когда есть понимание, как вы расходуете полученную энергию, куда уходят запасы и как сделать так, чтобы и выпить, и закусить, и вес остался сохраненным, — этого страха не будет. Лень разбираться и понимать — вот что мешает на самом деле.

Жиры.

Самый распространенный миф о #пп. Лишний вес — это жир. Не буду есть продукты, содержащие жир, — он уйдет. Это абсолютно не так, исключение полезных жиров ведет к серьезным проблемам с половыми гормонами, качеством кожи, волос, ногтей, утомляемостью и торможением мыслительных процессов. Надо понять, почему следует избегать обезжиренных продуктов, какие жиры являются полезными и незаменимыми, и есть с удовольствием!

Не получится! Пробовала все, не работает, значит, снова не получится.



Это означает лишь то, что вы до конца не поняли или запутались в огромном количестве информации, психанули и поставили на себе крест. Спокойно, надо найти своего наставника, учителя, кому вы доверяете. Пройти этот путь не спеша, заботливо и за руку. Именно наставник не даст вам сойти с пути и бережно будет отвечать на все вопросы, поддерживать, когда вот-вот что-то не получится, и мотивировать. Однако помним, что наставник не возьмет на себя ответственность за ваш результат. Я всегда говорю, что организую идеальный пруд, прекрасную погоду, место для ловли рыбы, даже рыбу в пруд запущу разнообразную, буду мух отгонять рядом, удочки куплю самые современные, но вот забросить и ловить придется вам.

Кожа повиснет и морщины появятся.

Действительно, лишняя кожа бывает актуальна, когда ожирение. И это решается хирургическим путем. Но это минимальный процент из всех людей с лишним весом. Упругость и качество кожи зависят от питания, от достаточного количества белка и жиров. От достаточного количества воды и вашей активности, от силовых тренировок. Процесс снижения веса не происходит быстро. Это путь. За это время и кожа адаптируется, если правильно поддерживать этот процесс. Сейчас столько аппаратных методик, что в этой борьбе вы точно не одни.

А для морщин всегда есть ботокс. И грамотный косметолог.

Все страхи развеиваю на курсе #яваспохудею 2.0, который стартует в конце мая.

Возьму за руку и приведу к результату!