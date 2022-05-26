Мария Темирова: “Помогаем увидеть этот мир четко и ярко”.

С проблемами зрения так или иначе сталкивается каждый, и решить их можно разными путями: либо хирургическим, либо нехирургическим. Мария Темирова развивает направление оптики в офтальмологическом комплексе «Леге Артис». Именно она предлагает возможность не только видеть ясно, но и выглядеть при этом стильно и красиво. О сети салонов «Леге Оптика», тенденциях развития этого направления Мария рассказала журналу «Собака».

Мария, как вы выбрали свою профессию? Были еще варианты? Почему ушли в оптику?



В 2011 году я окончила фармацевтический факультет Ростовского медицинского университета. Параллельно заочно получила диплом по менеджменту — мне всегда хотелось заниматься бизнесом, связанным с медициной.

У нас семейный бизнес, мы продолжаем дело родителей. Мой муж Николай Темиров — врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук — помогает людям обрести хорошее зрение с помощью лазеров и операционных микроскопов. Я же решила изучить оптику и оптометрию, чтобы сбалансировать наш тандем коррекцией зрения без операций, с помощью очков и контактных линз. Вместе мы даем возможность людям видеть, используя инновации в области хирургии и оптики с лучшими мировыми производителями.

С какими трудностями приходилось сталкиваться в начале пути и какие возникают сейчас?



Основным направлением для развития нашего оптического бизнеса я видела открытие люксовой оптики. Но пришлось столкнуться с проблемами авторизации брендов. У разных модных домов разные запросы к салонам, где размещается их продукция. В договорах несколько страниц посвящено только требованиям, которые предъявляет бренд салону. Я посещала множество международных выставок и конференций, чтобы вдохновиться идеями ведущих модных домов, благодаря чему наша премиальная оптика на Чехова, 55 полностью соответствует мировым стандартам. Пришлось пройти долгий путь для того, чтобы представлять в наших салонах такие марки, как Cartier или Silhouette. Однако это стало прекрасным толчком к развитию, и я горжусь тем, что решила эту непростую задачу. Сейчас в нашем портфеле более 50 брендов, и их количество постоянно пополняется.

Как правильно подобрать оправу?



Совсем недавно я прошла обучение по программе «оптический стилист» и теперь могу подобрать «гардероб для глаз» с учетом цветотипа, формы лица и стилевого типажа. Я помогаю определиться, какие именно формы оправ и цвета подходят человеку. Ведь очки многое могут рассказать о владельце.

Многие считают, что очки зрительно добавляют возраста, но это не так. Например, оправа с восходящими линиями оказывает эффект косметического лифтинга, и лицо становится более свежим. А округлая форма очков поможет создать более мягкий и немного наивный образ.