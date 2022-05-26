Мария Темирова: “Помогаем увидеть этот мир четко и ярко”.

С проблемами зрения так или иначе сталкивается каждый, и решить их можно разными путями: либо хирургическим, либо нехирургическим. Мария Темирова развивает направление оптики в офтальмологическом комплексе «Леге Артис». Именно она предлагает возможность не только видеть ясно, но и выглядеть при этом стильно и красиво. О сети салонов «Леге Оптика», тенденциях развития этого направления Мария рассказала журналу «Собака».
Мария, как вы выбрали свою профессию? Были еще варианты? Почему ушли в оптику?
В 2011 году я окончила фармацевтический факультет Ростовского медицинского университета. Параллельно заочно получила диплом по менеджменту — мне всегда хотелось заниматься бизнесом, связанным с медициной.
У нас семейный бизнес, мы продолжаем дело родителей. Мой муж Николай Темиров — врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук — помогает людям обрести хорошее зрение с помощью лазеров и операционных микроскопов. Я же решила изучить оптику и оптометрию, чтобы сбалансировать наш тандем коррекцией зрения без операций, с помощью очков и контактных линз. Вместе мы даем возможность людям видеть, используя инновации в области хирургии и оптики с лучшими мировыми производителями.
С какими трудностями приходилось сталкиваться в начале пути и какие возникают сейчас?
Основным направлением для развития нашего оптического бизнеса я видела открытие люксовой оптики. Но пришлось столкнуться с проблемами авторизации брендов. У разных модных домов разные запросы к салонам, где размещается их продукция. В договорах несколько страниц посвящено только требованиям, которые предъявляет бренд салону. Я посещала множество международных выставок и конференций, чтобы вдохновиться идеями ведущих модных домов, благодаря чему наша премиальная оптика на Чехова, 55 полностью соответствует мировым стандартам. Пришлось пройти долгий путь для того, чтобы представлять в наших салонах такие марки, как Cartier или Silhouette. Однако это стало прекрасным толчком к развитию, и я горжусь тем, что решила эту непростую задачу. Сейчас в нашем портфеле более 50 брендов, и их количество постоянно пополняется.
Как правильно подобрать оправу?
Совсем недавно я прошла обучение по программе «оптический стилист» и теперь могу подобрать «гардероб для глаз» с учетом цветотипа, формы лица и стилевого типажа. Я помогаю определиться, какие именно формы оправ и цвета подходят человеку. Ведь очки многое могут рассказать о владельце.
Многие считают, что очки зрительно добавляют возраста, но это не так. Например, оправа с восходящими линиями оказывает эффект косметического лифтинга, и лицо становится более свежим. А округлая форма очков поможет создать более мягкий и немного наивный образ.
Какие ваши личные качества помогают вам развивать бизнес, масштабировать его?
Я — крайне эмпатичный человек, глубоко чувствую людей. Внимание к деталям позволяет мне замечать, на первый взгляд, скрытые вещи. Эти качества очень помогают мне в работе. Я хочу помогать тем, что хорошо знаю: корректировать зрение у всех, от новорожденных до слабовидящих. Человек воспринимает 90% информации глазами, и моя задача — сделать этот процесс комфортным.
Как изменился ваш клиент за то время, что вы занимаетесь оптикой? Изменились ли вкусы при выборе оправ?
Мы живем в мире со стремительно меняющимися тенденциями. Сегодня модно одно, завтра — другое, и всем хочется быть на гребне волны, поэтому наш клиент очень быстро подстраивается под новые модные веяния. Если раньше форм, материалов и цветов было не так много, то сейчас мы предоставляем огромный выбор и можем подобрать очки даже самому искушенному клиенту.
Мы работаем в двух направлениях: предлагаем как премиальную оптику, так и общедоступную. Филиалы расположены почти во всех частях города. Ценовая политика и широкий ассортимент салонов рассчитаны на покупателей с любым достатком и запросами. Здесь можно заказать очки и детям, и взрослым, и пожилым людям.
Также стоит отметить, что сейчас люди стали требовательнее к сервису, чем раньше. Мы стараемся, чтобы каждый клиент оставался довольным и ему хотелось возвращаться в наши оптики снова и снова.
Расскажите нашим читателям, в чем отличие брендовых очков от ноунейм?
Расскажу на примере. Etnia Barcelona — испанский дизайнерский бренд с яркой историей и уникальными принципами. Этот бренд — не обезличенный клон уже существующих очков, а свежий глоток воздуха в оптическом мире. Материалы, которые использует бренд, по праву можно назвать лучшими и передовыми. Например, гипоаллергенный ацетат целлюлозы от ведущего мирового производителя Mazzucchelli 1849, который на 80% состоит из натурального хлопка. Этот материал позволяет воплотить любые цветовые решения дизайнеров. А их, кстати, в штате компании 15 человек, и пять из них занимаются только разработкой цветовых решений. Поэтому бренд Etnia Barcelona по праву можно назвать новатором во всех смыслах. Еще один интересный факт — каждая новая модель создается около девяти месяцев, то есть для компании каждая модель как ребенок.
Как вы сейчас справляетесь с ситуацией с санкциями?
Очковые и контактные линзы — это средства медицинского назначения, поэтому они никогда полностью не уйдут с рынка. Есть вопросы со сроками поставок, но они решаемы.
Что касается солнцезащитных очков и оправ — с уверенностью могу сказать, что даже если некоторые иностранные бренды уйдут, мы всегда сможем подобрать альтернативу. Мы не оставим своих клиентов без качественной и стильной очковой коррекции.
Расскажите о своих оптических мастерских.
Оптика — это отчасти ювелирное искусство, так как в изготовлении индивидуальных очков в мастерской лежит большая доля тонкого ручного труда. Ну и, конечно, наши мастерские оборудованы новейшими станками, что позволяет нам проводить самые разные и сложные манипуляции с очками: придавать линзам любую форму, оттенок и кастомизировать их под клиента, например, нанести его инициалы.
Также в наших салонах представлен сегмент детской оптики. Пожалуй, самый большой в Ростове. Мы корректируем зрение с первых дней жизни, работаем со сложными случаями — с высокими степенями аметропии, астигматизма,с линзами, замедляющими рост близорукости у детей, со слабовидящими пациентами.
В чем вы видите свою миссию?
Помогать людям видеть этот мир лучше, повышая качество жизни своих клиентов за счет оптимальной очковой коррекции, которая при этом еще и подчеркнет индивидуальность и придаст образу завершенность.
Текст: Марина Чуфистова
Фото: Слава Вартанов
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