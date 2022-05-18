Большинство людей мечтают иметь зубы, как у всеми любимых киноактеров. И да, большинство актеров устанавливают себе виниры

А ещё вот вам ряд причин, почему виниры это отличное вложение:

Виниры — решение практически всех эстетических недостатков улыбки.

Они умело маскируют тремы, сколы, трещины, разницу между собственными зубами, неровности зубного ряда, потемнение эмали после удаления нервного пучка и тому подобное.

Виниры не стираются, не меняют цвет.

Их невозможно отличить от зубной эмали, ведь среди разных всевозможных оттенков, стоматолог подбирает тот, который гармонично сочетается со цветом кожи, волос, глаз.

Виниры долговечны.

Срок годности» виниров составляет от 10 до 15 лет.

Виниры безопасны для собственных зубов.