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Большинство людей мечтают иметь зубы, как у всеми любимых киноактеров. И да, большинство актеров устанавливают себе виниры

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А ещё вот вам ряд причин, почему виниры это отличное вложение:

  • Виниры — решение практически всех эстетических недостатков улыбки.
    Они умело маскируют тремы, сколы, трещины, разницу между собственными зубами, неровности зубного ряда, потемнение эмали после удаления нервного пучка и тому подобное.

  • Виниры не стираются, не меняют цвет.
    Их невозможно отличить от зубной эмали, ведь среди разных всевозможных оттенков, стоматолог подбирает тот, который гармонично сочетается со цветом кожи, волос, глаз.

  • Виниры долговечны.
    Срок годности» виниров составляет от 10 до 15 лет.

  • Виниры безопасны для собственных зубов.

  • В клинике «Доктор Шувалов» виниры дешевле, чем у конкурентов.

Подробная информация - doctorshuvalov.com

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