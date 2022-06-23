ЦУМ — ближе, чем ты думаешь

В жаркую летнюю погоду порой хочется найти ту самую вещь, которая не только входит в список трендов сезона, но и комфортна для нашего южного климата. Поиск превращается в нескончаемый квест. Заказы в онлайн-магазине «вслепую» многих пугают, ведь не каждую категорию товаров можно приобрести без предварительной примерки. Однако у нас вы не столкнетесь с такой проблемой. В удобных, стильных пунктах выдачи заказов ЦУМа вы можете не только забрать, но и убедиться, что вещь сидит именно так, как вы представляли.
ЦУМ — один из главных модных универмагов в мире, где по европейским ценам представлены коллекции более 700 модных брендов, включая: Dolce & Gabbana, Valentino, Kiton, Brioni, Ermenegildo Zegna, Tom Ford, Saint Laurent, Alexander McQueen, Off-White, Vetements, Balenciaga, Versace, Balmain. Так же вы можете найти часы и ювелирные украшения от Rolex, Patek Philippe, Hublot и прочих, хрусталь и предметы интерьера от Baccarat, Christofle, Lalique, Daum, продукция парфюмерных и косметических марок, а также техника Apple.
Период пандемии покинул нас вместе с мешковатыми спортивными костюмами и футболками over-size. На смену пришли страстные и сексуальные платья, демонстрирующие все достоинства женской фигуры. А антагонистами этого сезона стали эстетичные и романтичные образы Cottagecore.
Удлиненные пиджаки давно находятся в топе у современных дизайнеров. В этом году в тренде мужской крой, как завещала Джулия Робертс. Мода циклична, и к нам вернулись гиперболизированные подплечники в сочетании с ультра-мини. Кстати, укороченные пиджаки являются не менее востребованным элементом в гардеробе.
Яркие топы, овальные разрезы и крупные элементы продолжают мелькать на подиумах и страницах глянца. А это значит — пора обновлять артиллерию укороченных футболок. Ganni, Jacquemus, MSGM — одни из ярких представителей этого стиля.
В гардеробе каждого джинсы занимают особое место. Они стали современной классикой. Мы стали носить их не только в повседневной жизни, но и на деловые встречи, праздничные мероприятия и даже красную дорожку. Разнообразие форм и декора достигло своего апогея, что не перестает удивлять и радовать фанатов этого предмета одежды.
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