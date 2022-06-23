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ЦУМ — ближе, чем ты думаешь

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В жаркую летнюю погоду порой хочется найти ту самую вещь, которая не только входит в список трендов сезона, но и комфортна для нашего южного климата. Поиск превращается в нескончаемый квест. Заказы в онлайн-магазине «вслепую» многих пугают, ведь не каждую категорию товаров можно приобрести без предварительной примерки. Однако у нас вы не столкнетесь с такой проблемой. В удобных, стильных пунктах выдачи заказов ЦУМа вы можете не только забрать, но и убедиться, что вещь сидит именно так, как вы представляли.

ЦУМ — один из главных модных универмагов в мире, где по европейским ценам представлены коллекции более 700 модных брендов, включая: Dolce & Gabbana, Valentino, Kiton, Brioni, Ermenegildo Zegna, Tom Ford, Saint Laurent, Alexander McQueen, Off-White, Vetements, Balenciaga, Versace, Balmain. Так же вы можете найти часы и ювелирные украшения от Rolex, Patek Philippe, Hublot и прочих, хрусталь и предметы интерьера от Baccarat, Christofle, Lalique, Daum, продукция парфюмерных и косметических марок, а также техника Apple.

Jacquemus 65 450 руб.

N21 87 050 руб.

Jil Sander 69 950 руб.

alexanderwang 47 450 руб.

Self Portrait 44 400 руб.

404 NOT FOUND 33 900 руб.

Ganni 24 600 руб.

Faithfull the brand 31 750 руб.

Ganni 33 900 руб.

Yuliawave 35 000 руб.

Dries Van Noten 33 800 руб.

Период пандемии покинул нас вместе с мешковатыми спортивными костюмами и футболками over-size. На смену пришли страстные и сексуальные платья, демонстрирующие все достоинства женской фигуры. А антагонистами этого сезона стали эстетичные и романтичные образы Cottagecore.

Acne Studios 79 950 руб.

Jacquemus 78 550 руб.

Mach & Mach 85 100 руб.

MSGM 59 950 руб.

Удлиненные пиджаки давно находятся в топе у современных дизайнеров. В этом году в тренде мужской крой, как завещала Джулия Робертс. Мода циклична, и к нам вернулись гиперболизированные подплечники в сочетании с ультра-мини. Кстати, укороченные пиджаки являются не менее востребованным элементом в гардеробе.

Ganni 35 500 руб.

Jacquemus 47 450 руб.

MSGM 31 900 руб. 

Яркие топы, овальные разрезы и крупные элементы продолжают мелькать на подиумах и страницах глянца. А это значит — пора обновлять артиллерию укороченных футболок. Ganni, Jacquemus, MSGM — одни из ярких представителей этого стиля.

Denim X Alexander Wang 53 450 руб.

Rokh 34 000 руб.

В гардеробе каждого джинсы занимают особое место. Они стали современной классикой. Мы стали носить их не только в повседневной жизни, но и на деловые встречи, праздничные мероприятия и даже красную дорожку. Разнообразие форм и декора достигло своего апогея, что не перестает удивлять и радовать фанатов этого предмета одежды.

 

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Пункт выдачи ЦУМа

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