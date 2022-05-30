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Фотоотчет с шоу-лекции "Ив Сен Лоран - маленький принц высокой моды"

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25 мая состоялась поистине роскошное модное мероприятие. Руслан Мигранов - московский историк моды рассказал об одном из самых скандальных и одновременно - самых талантливых кутюрье!

Ив Сен-Лоран был эксгибиционистом, пациентом военной психушки и любителем кокаина. Но прежде всего — последним великим художником моды.

Он ввел в женский гардероб вещи, которые никогда не выйдут из моды: классический костюм и женский смокинг! Дизайнер жалел лишь об одном: что не он изобрел джинсы!

Будучи настоящим революционером, он не боялся бросать вызов обществу и ломать стереотипы. Зрители узнали о том как скромный, застенчивый мальчишка, смог добиться мировой славы! Вспоминаем, как это было и наслаждаемся стильными фотографиями.

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