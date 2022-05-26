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Курс на женственность

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Устали от мешковатых образов? Хочется легких и струящихся силуэтов? Пора вспомнить, что женственность, как никогда, в моде сейчас!

Благодаря уникальному дизайну RubienS и большой палитре сочных тканей и принтов, каждая женщина сможет подобрать образ, который сделает ее неотразимой.

Платье — это всегда про женственность и привлекательность. Самый яркий силуэт грядущего летнего сезона - платье “Эда” - вдохновлен героиней сериала “Постучись в мою дверь”. Образы с ассиметричными вырезами и различными акцентными деталями также являются фаворитами в коллекции 2022/2023.Смелость в образах и смешение стилей - это про RubienS. Наша одежда дарит радость быть яркой, свободной и счастливой.

t.me/RubienS

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