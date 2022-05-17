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В конце апреля Ростове-на-Дону прошла неделя моды "Don Fashion Week-2022 Весна-лето"

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Этот сезон был представлен только российскими дизайнерами, которые приехали в южную столицу из восьми регионов России.


Показ с каждым новым сезоном собирает все больше гостей и участников. Свыше 30 дизайнеров из Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Астрахани, Махачкалы, Минеральных вод и других регионов приехали на Донскую неделю моды.


Среди участников недели моды как топовые компании, так и молодые дизайнеры. Многие дизайнеры выступали в сотрудничестве с художниками и благотворительными фондами.

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