В конце апреля Ростове-на-Дону прошла неделя моды "Don Fashion Week-2022 Весна-лето"

Этот сезон был представлен только российскими дизайнерами, которые приехали в южную столицу из восьми регионов России.



Показ с каждым новым сезоном собирает все больше гостей и участников. Свыше 30 дизайнеров из Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Астрахани, Махачкалы, Минеральных вод и других регионов приехали на Донскую неделю моды.



Среди участников недели моды как топовые компании, так и молодые дизайнеры. Многие дизайнеры выступали в сотрудничестве с художниками и благотворительными фондами.