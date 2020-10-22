МЕГА Ростов подготовила показ новой коллекции мировых и российских брендов сезона осень-зима 2020 в рамках проекта MEGA Fashion Fall/Winter’20. Из-за ограничений в связи с пандемией в этом году мероприятие прошло на онлайн-платформе IGTV. Это уникальный для региона формат показа, аналогов которому никогда не было ни в Ростове, ни в области.

MEGA Fashion Fall/Winter — это ежегодный проект, направленный на поддержку новых коллекций арендаторов. Каждый год в рамках проекта проводятся различные активности: fashion-показы коллекций осень/зима, мастер-классы от приглашённых стилистов и другие события, интересные каждому поклоннику моды. В этом году у гостей онлайн-мероприятия будет уникальная возможность оценить абсолютно новый и не менее захватывающий формат модного показа.