Редакция РнД.Собака.ru сообщает: такого на юге нашей страны еще не было! МЕГА Ростов приглашает на особый концептуальный онлайн-показ коллекции Fall/Winter’20
В МЕГЕ Ростов прошёл концептуальный онлайн-показ коллекции Fall/Winter’20
МЕГА Ростов подготовила показ новой коллекции мировых и российских брендов сезона осень-зима 2020 в рамках проекта MEGA Fashion Fall/Winter’20. Из-за ограничений в связи с пандемией в этом году мероприятие прошло на онлайн-платформе IGTV. Это уникальный для региона формат показа, аналогов которому никогда не было ни в Ростове, ни в области.
MEGA Fashion Fall/Winter — это ежегодный проект, направленный на поддержку новых коллекций арендаторов. Каждый год в рамках проекта проводятся различные активности: fashion-показы коллекций осень/зима, мастер-классы от приглашённых стилистов и другие события, интересные каждому поклоннику моды. В этом году у гостей онлайн-мероприятия будет уникальная возможность оценить абсолютно новый и не менее захватывающий формат модного показа.
В онлайн-показе MEGA Fashion Fall/Winter’20 приняли участие модели со всего мира, принадлежащие к разной возрастной категории и обладающие разным типом фигуры. Образы для них подбирала приглашённый fashion-стилист из Италии Ангелина Леппер вместе со своей профессиональной командой Dream Team. Стильную одежду из новых коллекций для участниц онлайн-показа предоставили магазины-арендаторы МЕГИ Ростов: Marks&Spencer, MAGGIO, Miata, Enrico Cerini, Anna Vorobyeva, GiovanniBotticelli, Gerry Weber, Diplomat, «Вятские Меха», Aldo, «Турандот», Lauf!, «Лёгкий Шаг», Savage, Elis, ФК Ростов.
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MEGA Fashion Show Fall/Winter'20 — это модное событие, которое мы все с нетерпением ждали и которому суждено было состояться, но на этот раз в онлайн-формате: ⠀ - Уникальная площадка. Вдохновлённые шоу Jacquemus Spring/Summer 2021, съёмки которого прошли в пшеничном поле, свой fashion-показ мы провели в МЕГА Парке @megaparkrostov 😍 - Уникальные модели. Для показа мы пригласили 26 совершенно разных моделей, что позволило нам по-особенному ярко продемонстрировать каждый образ 😍 - Уникальные образы. При поддержке итальянского fashion-стилиста - Ангелины Леппер и её профессиональной команды Dream Team мы подобрали десятки модных луков 😍 ⠀ Marks&Spencer, MAGGIO, Miata, Enrico Cerini, Anna Vorobyeva, GiovanniBotticelli, Gerry Weber, Diplomat, «Вятские Меха», «Турандот», Aldo, Lauf!, «Лёгкий Шаг», Savage, Elis и ФК "Ростов" — новые коллекции всех этих брендов засверкали на импровизированном подиуме нашего модного показа. ⠀ Следуй за модой — ищи новинки любимых магазинов в МЕГЕ! 💓
Вдохновением для создания онлайн-показа послужило модное шоу Jacquemus Spring/Summer2021, которое прошло в пшеничном поле, расположенном на территории французского заповедника Вексен. В качестве локации для проведения онлайн-показа MEGA Fashion Fall/Winter’20 была выбрана территория МЕГА Парка с живописным прудом, танцующим фонтаном и зелёным лабиринтом. Съёмка онланй-показа длилась более 8 часов. Это полноценный качественный видео-контент, который станет отличной альтернативой традиционному показу.
МЕГА Fashion online показ будет доступен к просмотру с 22 октября в официальном аккаунте МЕГИ Ростов @megarostov.
Фото: Арман Авдалян
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