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Кейт Мосс заняла пост креативного директора Diet Coke

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Diet Coke

Супермодель и икона стиля Кейт Мосс много лет сотрудничала и вступала в коллабарации с разными именитыми брендами от популярного масс-маркета Topshop в начале нулевых до парижского ювелирного лейбла Messika в прошлом году. Для такой значимой фигуры в мире моды это не оказалось затруднительным и сейчас она вышла за его пределы, став новоиспеченным креативным директором Diet Coke.

Первый проект в этой рекламной компании — «Люби то, что любишь», в котором участвует сама Мосс. Звезда подиумов 90-х годов не единственная знаменитость, которая сотрудничает с диетической колой. Карл Лагерфельд, Жан-Поль Готье также разрабатывали банки и бутылки с ограниченным тиражом. В 2013 году на пост креативного директора был поставлен Марк Джейкобс. Этот период был знаменателен фотосъемкой дизайнера топлесс с намеком на знаменитую рекламу «Перерыв на диетическую колу» из 90-х.

Назначение супермодели произошло на фоне притока знаменитостей на этой должности, в том числе Кендалл Дженнер из калифорнийского ритейлера FWRD и Дакоты Джонсон из бренда сексуального здоровья Maude. Белла Хадид стала соучредителем и партнером компании по производству безалкогольных напитков Kin Euphorics в сентябре прошлого года.

Учитывая огромную звездную силу Мосс, не стало сюрпризом решение Diet Coke назначить ее своим новым креативным директором.

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