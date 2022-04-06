АКСЕЛЕРАЦИЯ МОДНЫХ БРЕНДОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства совместно с Институтом развития моды Beinopen на площадке региональной «Точки кипения» 8 апреля запускает программу акселерации донских брендов. Двухдневный обучающий курс направлен на поддержку и развитие предприятий легкой промышленности и локальных модных марок. Проект реализуется при поддержке Правительства Ростовской области и Министерства экономического развития региона в целях стимулирования импортозамещения.

Акселерация включает актуальные обучающие лекции, консультации участников с экспертами и совместную практическую работу. Цель программы – повысить конкурентоспособность модных бизнесов Ростовской области и помочь им адаптироваться к текущим условиям.

«В 2021 году совместно с институтом Beinopen в региональной «Точке кипения» впервые были организованы «Модные гастроли» – двухдневный обучающий интенсив, который объединил более 150 представителей модной сферы региона – дизайнеров, основателей модных брендов, производителей, ритейлеров, – отметила Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП», лидер региональной «Точки кипения». – Мероприятие дало возможность разным игрокам рынка предложить наиболее актуальные меры развития отрасли, среди которых был и акселератор. В условиях переориентации рынка легкой промышленности под новые логистические, технологические, производственные цепочки обучающая программа поможет донским предпринимателям оперативно трансформировать бизнес и выйти на новый уровень».

По словам экспертов института Beinopen, многие региональные производства обладают сильной производственной базой и налаженными бизнес-процессами, но работают в сегменте B2G и B2B, не имеют собственного бренда, который позволил бы работать в сегменте B2C с большей маржой. Акселерация поможет предпринимателям освоить новые модели ведения бизнеса, чтобы не только выжить в ситуации неопределённости, но и вырасти после ее преодоления.

Акселератор пройдет в формате лекций, нетворкинга и индивидуальных консультаций 8 и 15 апреля в офлайн и онлайн форматах. Спикерами выступят:

Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen

Анастасия Васенина, маркетолог и исследователь, основательница маркетингового агентства Memento

Анна Сахарова, основатель агентства по управлению продажами на маркетплейсах WeSellOnline

Ирина Зуева, директор по маркетингу компании Эконика

Дарья Титова, основательница марки Miditi

Сергей Тонков, основатель бренда St. Friday, маркетолог

Виктория Шарапова, маркетолог, digital-менеджер

Карина Никифорова, разработчица продуктов Института Beinopen

Кирилл Маркес, продакт-менеджер Института Beinopen, куратор образовательных проектов.

Эксперты расскажут, как работать с маркетинговой и креативной составляющей, чтобы создавать модный продукт, актуальный в контексте современного рынка, как формировать комьюнити вокруг бренда, поделятся практическим опытом основания успешных марок, дадут эффективные инструменты построения коллаборации и масштабирования.

Участие в Акселераторе бесплатно. Ознакомиться с программой мероприятия: https://beinopen.institute/accelerator/rostov

Регистрация: https://leader-id.ru/events/277059​