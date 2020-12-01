«Мы не хотим слепо следовать трендам»

BALKON – первый в России магазин – конструктор украшений, созданный Лилией Чуркиной. «Мне всегда нравились разные, порой совершенно противоположные стили. Выбирать между «для коктейля с подружками» и «на каждый день» стало слишком сложно. Так родилась идея украшения – конструктора. Мы предлагаем множество подвесок, которые легко крепятся на основные серьги. Больше нет необходимости приобретать «пару» для нового выхода – достаточно иметь базовые кольца и каждый раз экспериментировать с образами, - рассказывает основательница бренда. - Изделия создаются вручную, в родном Ростове-на-Дону, с использованием полудрагоценных камней, стекла, керамики и жемчуга. Наша команда транслирует осознанное потребление и универсальность: подвески органично сочетаются между собой и отлично подойдут для каждого, вне зависимости от пола и возраста».

Украшения BALKON уже носят Ирина Горбачева, Светлана Бондарчук, Алеся Боха и многие другие медийные персоны.

Ознакомиться с каталогом и найти больше информации о бренде можно на сайте: balkonstore.ru , а также в инстаграме @balkon