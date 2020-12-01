Основатели молодых ростовских брендов рассказали о борьбе с перепроизводством, свободе выбора и стремлении к универсальности
BALKON – первый в России магазин – конструктор украшений, созданный Лилией Чуркиной. «Мне всегда нравились разные, порой совершенно противоположные стили. Выбирать между «для коктейля с подружками» и «на каждый день» стало слишком сложно. Так родилась идея украшения – конструктора. Мы предлагаем множество подвесок, которые легко крепятся на основные серьги. Больше нет необходимости приобретать «пару» для нового выхода – достаточно иметь базовые кольца и каждый раз экспериментировать с образами, - рассказывает основательница бренда. - Изделия создаются вручную, в родном Ростове-на-Дону, с использованием полудрагоценных камней, стекла, керамики и жемчуга. Наша команда транслирует осознанное потребление и универсальность: подвески органично сочетаются между собой и отлично подойдут для каждого, вне зависимости от пола и возраста».
Украшения BALKON уже носят Ирина Горбачева, Светлана Бондарчук, Алеся Боха и многие другие медийные персоны.
Ознакомиться с каталогом и найти больше информации о бренде можно на сайте: balkonstore.ru , а также в инстаграме @balkon
Kruton – eco-friendly-бренд, основанный моделью Ариной Капрановой и предпринимателем Денисом Ракитиным. Идея проекта – в этичном отношении к людям и планете. «На протяжении 5 лет работы в модной индустрии мне приходилось постоянно сталкиваться с пренебрежительным отношением к окружающей среде, безостановочным потреблением и обесцениванием реальности, – поделилась Арина. – Реализуя Kruton, мы стремились заложить в ДНК бренда любовь к себе и всему миру. Гармоничность, комфорт и универсальность – наши главные задачи. Продукты Kruton свободны от гендерной принадлежности – логотип основан на соединении мужских и женских начал. Важно, чтобы мода давала ощущение свободы быть самим собой. Мы не хотим слепо следовать трендам: каждая коллекция отшивается в ограниченном количестве, для того чтобы избежать перепроизводства. Этичное отношение ко всему окружающему – то, что связывает Kruton с нашим потребителем». Команда бренда не собирается останавливаться на достигнутом – совсем скоро в продажу поступят новые футболки, худи и шоперы из высококачественного хлопка.
Более подробную информацию можно найти на сайте kruton.store и в инстаграме @kruton.store
Текст: Татьяна Алубаева
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