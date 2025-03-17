Дизайнерский завтрак

Мы стремились создать продукт, который отражал бы эти критерии и обладал историей и смыслами. Такую экспертизу удалось получить благодаря работе с всемирно известными зарубежными брендами, в том числе с легендарным британским брендом Little Greene, который тоже представлен на выставке в рамках “Российских Дней Дизайна и Архитектуры”. Мы стараемся адаптировать имеющийся опыт и исторический контекст к современным интерьерным решениям, создать новый культурный код, но только для России».