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Дизайнерский завтрак

13 марта в Ростове-на-Дону состоялся дизайн-завтрак бренда краски Aeterna, организованный совместно с компанией «1001 краска». Мероприятие объединило ведущих специалистов в сфере интерьерного дизайна и декора, предложив им платформу для обмена опытом и творческого вдохновения.

Специальными гостями завтрака стали известные дизайнеры и амбассадоры  бренда Aeterna Анна Пронская и Александр Мершиев. В рамках встречи специалисты раскрыли детали процесса разработки первой Архитектурной палитры, подчеркнули важность сочетания цветов и фактур в интерьере. Участники встречи смогли узнать профессиональные секреты использования красок в оформлении жилых и общественных пространств.

Об истоках создания нового бренда рассказал спикер на мероприятии Алексей Елисеев, создатель и визионер, колорист Aeterna: «Идея создания новой российской краски, способной конкурировать с европейскими аналогами, возникла благодаря многолетнему опыту и экспертизе в сфере интерьерного дизайна. За почти 30 лет работы я выделил ключевые принципы, которые важны для наших потребителей: это вечные ценности, не зря ведь Aeterna с латинского переводится как «вечный».

Мы стремились создать продукт, который отражал бы эти критерии и обладал историей и смыслами. Такую экспертизу удалось получить благодаря работе с всемирно известными зарубежными брендами, в том числе с легендарным британским брендом Little Greene, который тоже представлен на выставке в рамках “Российских Дней Дизайна и Архитектуры”. Мы стараемся адаптировать имеющийся опыт и исторический контекст к современным интерьерным решениям, создать новый культурный код, но только для России».

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