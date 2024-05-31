31 мая, 1 июня и 2 июня состоится модное событие Юга России DonFashionWeek Весна-Лето2024.

Три дня модных показов, более 30 дизайнеров, около 100 моделей, яркие студенческие коллекции от будущих специалистов из Ростова, fashion-маркет, фото-выставка - конкурс «Лица Ростова», креативный лекторий, фестиваль локальных брендов, батл стилистов и ВПЕРВЫЕ на подиуме DFW 14 дизайнеров из Дагестана, которые закроют Неделю моды – ВСЕ ЭТО DonFashionWeek Весна-Лето 2024.

В этом сезоне креативный лекторий подарит зрителям выступления от экспертов модной индустрии: Екатерины Горюновой «Культтовары», Аники Керимовой, Элеоноры Амосовой и других экспертов.

Фестиваль локальных брендов позволит ростовчанам и гостям нашего города узнать новыхдизайнеров одежды и украшений. Каждый гость сможет не только приобрести понравившуюся вещь, но и познакомиться с дизайнером лично!

Впервые, специально для гостей, мы подготовили БАТЛ СТИЛИСТОВ - яркое шоу-преображение для гостей мероприятия, которое еще больше познакомит зрителей с брендами и погрузит в атмосферу моды. А дизайнеры, в тоже время, благодаря батлу и фестивалю, смогут проанализировать свою аудиторию и узнать о ней больще.

Изюминкой в этом сезоне, станет открытие недели моды победителем DFW – ВикториейМаилян с коллекцией «Русский Балет» вместе с артистами балета Музыкального театраг.Ростова. И конечно, фееричное закрытие Недели моды в этом сезоне 14 дизайнерами из Дагестана с потрясающими коллекциями!

Миссия DonFashionWeek - расширить и обогатить модный кругозор у аудитории, объединить дизайнеров и помочь каждому из них найти и познакомиться с их будущими клиентами.

Мы - знакомим с брендами, рассказываем о брендах и научим разбираться в российских брендах!

На главном подиуме Юга России зрителей ждут студенческие коллекции одежды от:

студентов кафедры дизайна ААИ ЮФУ

студентов ГБПОУ РО "РОСТОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"

студентов техникума сервиса с коллекцией «Летний бриз»

студентов техникума моды.

Почетные гости Don Fashion Week 2024:

Максим Дрозд - известный российский актер театра и кино, а также актер театра им. Ермоловой и Театра Российской Армии, в фильмографии которого такие картины, как «По законам военного времени», «Адмиралъ», «Ничто не случается дважды» и многие другие фильмы.

-Аника Керимова - специальный гость и звездный модельер, приглашенная на Ростовскую Неделю моды в качестве председателя конкурса «Дизайнер сезона весна-лето 2024». Аника работает с такими звездами как Филипп Киркоров, Азиза и Наташа Королева и многие другие. Модный дом Аники Керимовой будет закрывать неделю моды в этом сезоне. Также гости фестиваля локальных брендов смогут познакомиться с модельером и ее коллекцией на маркете недели моды.

-Элеонора Амосова - дизайнер, художник, стилист, кандидат технических наук, член Союза дизайнеров Москвы, член ассоциации высокой моды и пре-а-порте, постоянная участница Недели моды в Москве. Среди медийных лиц, которые носят её одежду, такие известные персоны, как: Ирина Забияка, Анфиса Чехова, Митя Фомин , актрисы Дарья Храмцова и Анастасия Макеева, певица Лоя, Ирина Нельсон, Бьянка, Ханна и многие другие

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ МОДНОГО СОБЫТИЯ ЮГА РОССИИ и Вы получите вдохновение и модный заряд от участников DonFashionWeek 2024 на весь год!