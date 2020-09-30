Удачный год начинается с хорошего отпуска, а осень – самое подходящее время для того, чтобы наконец-то отдохнуть. К тому же, «бархатный сезон» предоставляет целый ряд отличных возможностей для того, чтобы немного расслабиться после напряженного периода. Вместе с экспертами Coral Travel мы подготовили ответы на самые главные вопросы о путешествиях в постпандемию.
Гайд по безопасному отдыху
Безопасность
В такое непростое время главным вопросом для туристов остается безопасность поездок. К счастью, туристические компании приняли все необходимые меры предосторожности, способные обезопасить их клиентов. На каждом этапе работы с гостями соблюдается необходимая дистанция, производится регулярная дезинфекция транспорта. Cотрудники, занимающиеся обслуживанием гостей, прошли специальные курсы и тренинги, что гарантирует выполнение их работы в соответствии с установленными мерами безопасности.
К тому же, специальные мобильные приложения помогают оперативно и бесконтактно получить всю необходимую информацию о путешествии.
Денежная выгода
Начало «бархатного сезона» предоставляет все возможности не только для комфортного, но и для выгодного отпуска. Осенний отдых – это сочетание отличной погоды, низких цен и отсутствия наплыва туристов. Поэтому сейчас открывается потрясающая возможность подарить себе и своей семье пару недель на теплом песке под лучами солнца.
Но, если вы хотите отправиться в свое путешествие чуть позже, то разнообразие акций на путевки позволит вам выгодно приобрести тур и зимой.
Страховка на непредвиденный случай
Если вы не сможете поехать отдыхать, то не стоит беспокоиться о последствиях. Страхование от невыезда обезопасит от расходов на поездки, которые не состоялись по ряду объективных причин. В этом случае стоимость тура полностью вернется к вам, а риски по COVID включены в базовую медицинскую страховку.
Куда отправиться
При выборе места для отдыха хочется, чтобы оно сочетало в себе все перечисленные пункты. Так на чем же остановиться?
Турция – это отличный вариант для хорошего и безопасного отдыха. Начиная с 11 июня 2020 года все рейсы, вне зависимости от конфигурации борта, будут приняты в турецких аэропортах.
А для тех, кто не хочет покидать территорию России, подойдет тур в солнечный Сочи. Отели, оснащенные необходимыми средствами безопасности, уже ждут своих посетителей.
Требования стран для въезда туристов
Действует ли комендантский час? Имеются ли ограничения на поездки между городами или регионами? Сейчас эти вопросы волнуют каждого путешественника.
Но не стоит беспокоиться, ведь перемещение по Турции остается свободным.
У районов, приближенных к Сочи, также нет ограничений на передвижение. Отдыхающие смогут беспрепятственно добраться до любого города Черноморского побережья, осталось только подобрать интересный маршрут.
Отпуск – это отличная возможность сбросить груз проблем и насладиться временем в одиночестве или вместе со своей семьей, особенно в период дождливой осени. Теплые страны уже ждут своих гостей, осталось только выбрать направление!
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