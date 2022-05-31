5 июня «Онегин» на сцене Молодежного театра

«Онегин» – это спектакль-впечатление, спектакль-размышление о том, кто же такой Онегин сегодняшнего дня. Евгений Онегин явился персонажем вечным, узнаваемым и одновременно чужим. Тип русского дворянина – свой, да не совсем. Современники сравнивали его с байроновским Чайльд-Гарольдом. Каким он стал сегодня? Эклектичным, сотканным из музыки и пластики реальности, слегка ироничным и разнузданным. Именно таким его видят на сцене Молодежного театра.

Спектакль разрушает стереотипы − он авторский, выстроенный музыкально, жестко и эмоционально. Режиссер-постановщик Александр Горбань своим спектаклем открывает новый смысл в характере и сюжете всеми известного произведения.

5 июня 18.00 Молодежный театр, пл. Свободы, 3