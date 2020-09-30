Национальный этап стритбольного турнира Red Bull Half Court завершится финалом в Санкт-Петербурге. Победитель отправится в Турцию защищать честь России на мировом финале в ноябре.
Десять команд-победителей региональных отборов у мужчин и восемь у женщин сразятся 3 октября на площадке «Севкабель порт» в экзотичном антураже: на площадку участники прибудут на корабле, а проводить решающие игры им предстоит в ограниченном пространстве половины баскетбольного корта, со всех сторон огороженного решёткой.
Необычность происходящему добавят и мощные сайд-экты: выступление баскетбольных фристайлеров Ballaholix, чирлидинг-шоу и выставка спортивных автомобилей.
Стритбольный турнир пройдет по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится десять минут с ограничением в 21 очко. За победу в матче даётся пять баллов. Ещё шесть бонусных баллов получает команда, которая набрала больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей. Это делает Red Bull Reign турниром, ориентированным исключительно на атаку. Тем не менее, это не лишает игру стратегии. Кто покажет самые высокие скорости, отменную физическую подготовку, выверенное командное взаимодействие, а главное точность – будет вознагражден победой.
В этом году Red Bull Half Court вернулся в Россию с новым названием. Прежде популярный турнир 3х3 назывался Red Bull Reign. Региональные отборы прошли в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Калининграде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.