Стритбольный турнир пройдет по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра длится десять минут с ограничением в 21 очко. За победу в матче даётся пять баллов. Ещё шесть бонусных баллов получает команда, которая набрала больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей. Это делает Red Bull Reign турниром, ориентированным исключительно на атаку. Тем не менее, это не лишает игру стратегии. Кто покажет самые высокие скорости, отменную физическую подготовку, выверенное командное взаимодействие, а главное точность – будет вознагражден победой.