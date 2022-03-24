Холостяк Александр Гранков: «Я достаточно кропотлив, придирчив, требователен»

Александру Гранкову 27 лет, и он вместе с семьей владеет фермой и конюшней в Подмосковье, куда каждый желающий может приехать в гости. Он предан своему делу и считает, что находится на своем месте. Мы поговорили с ним и выяснили, о чем он не успел рассказать в первом выпуске проекта.

Александр, как вы отдыхаете? Опишите свой идеальный день.

Чтобы восстановить силы, мне не нужен целый день отдыха. Но если говорить о настоящем отдыхе, то пусть это будет какое-то путешествие. Это будет ранний подъем с определенным планом на день, который я выстроил себе накануне. Следом – легкий и быстрый завтрак из свежих овощей или местных продуктов. Далее будут поездки. Необходимо узнать новое место, познакомиться с культурой, пообщаться с людьми и расспросить, как и чем они живут. Нужно потратить деньги на какой-то местный продукт или сувенир.

Важно обязательно плотно пообедать. Я люблю поесть. Ближе к вечеру нужно добраться в такое место, где можно отдохнуть физически, где будет комфортно, чтобы восстановить силы и придумать план на следующий день. Далее вкусный ужин, а перед сном можно выпить бокал вина. Это идеальное время, чтобы поговорить о том, как прошел день, с человеком, который будет рядом. То есть в этом идеальном дне нет места долгому сну и пассивному отдыху. Это движение, эмоции – от людей, от места, от еды, от общения. И главное, что ты оторван от обычных рабочих будней. Мне достаточно двухдневного насыщенного отдыха, чтобы потом легко вернуться к работе.

Ваш самый значимый проект или самый сложный, самый яркий.

Признанный обществом проект – это, конечно, моя ферма Few Horses. А в целом, одним из самых сложных проектов я считаю учебу в Англии. Мне было очень тяжело учиться. И к сожалению, это не то, к чему у меня есть предрасположенность. Возможно, это придет позже, но на тот момент мне приходилось учиться через «не могу». Головой ты понимаешь, что обязан это делать, а по ощущениям совсем не хочешь.