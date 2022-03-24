Холостяк Александр Гранков: «Я достаточно кропотлив, придирчив, требователен»
Александру Гранкову 27 лет, и он вместе с семьей владеет фермой и конюшней в Подмосковье, куда каждый желающий может приехать в гости. Он предан своему делу и считает, что находится на своем месте. Мы поговорили с ним и выяснили, о чем он не успел рассказать в первом выпуске проекта.
Александр, как вы отдыхаете? Опишите свой идеальный день.
Чтобы восстановить силы, мне не нужен целый день отдыха. Но если говорить о настоящем отдыхе, то пусть это будет какое-то путешествие. Это будет ранний подъем с определенным планом на день, который я выстроил себе накануне. Следом – легкий и быстрый завтрак из свежих овощей или местных продуктов. Далее будут поездки. Необходимо узнать новое место, познакомиться с культурой, пообщаться с людьми и расспросить, как и чем они живут. Нужно потратить деньги на какой-то местный продукт или сувенир.
Важно обязательно плотно пообедать. Я люблю поесть. Ближе к вечеру нужно добраться в такое место, где можно отдохнуть физически, где будет комфортно, чтобы восстановить силы и придумать план на следующий день. Далее вкусный ужин, а перед сном можно выпить бокал вина. Это идеальное время, чтобы поговорить о том, как прошел день, с человеком, который будет рядом. То есть в этом идеальном дне нет места долгому сну и пассивному отдыху. Это движение, эмоции – от людей, от места, от еды, от общения. И главное, что ты оторван от обычных рабочих будней. Мне достаточно двухдневного насыщенного отдыха, чтобы потом легко вернуться к работе.
Ваш самый значимый проект или самый сложный, самый яркий.
Признанный обществом проект – это, конечно, моя ферма Few Horses. А в целом, одним из самых сложных проектов я считаю учебу в Англии. Мне было очень тяжело учиться. И к сожалению, это не то, к чему у меня есть предрасположенность. Возможно, это придет позже, но на тот момент мне приходилось учиться через «не могу». Головой ты понимаешь, что обязан это делать, а по ощущениям совсем не хочешь.
Что вы больше всего цените в работе?
В работе я достаточно кропотлив, придирчив, требователен. Если человек делает даже простейшую работу с высокой ответственностью, я это ценю. Также ценю предприимчивость, инициативность в рамках доступного. Мне не нравится постоянно ходить, напоминать, учить. Механизм должен работать сам. Иногда для этого требуются различные методы управления.
Каким должно быть идеальное свидание?
Могу сказать, что на «Холостяке» все свидания были прекрасны. Перед поездкой в Мексику продюсеры задавали мне много вопросов, в том числе и про свидания. Я изучил местность, выбрал места и даже контакты. И продюсеры меня услышали, потому что каждое свидание было в точку, каждое было таким, как я хотел. И каждое можно назвать идеальным. Но все равно идеальное свидание – это то, которое ты придумал и организовал от и до, учитывая все мелочи. Как вы понимаете, на проекте такой возможности у меня просто не было.
Какой спорт вы бы хотели попробовать?
Я занимаюсь самыми разными видами спорта. Но вот то, чего я не пробовал и чему мне хотелось бы научиться, так это пилотированию самолета. Хоть это и не совсем спорт.
Как боролись с волнением на съемочной площадке? Тяжело было открыться и быть искренним?
Волнение присутствовало только первые дни. Потом я просто влился в процесс, окунулся в него и в общем уже не замечал операторов. И, конечно, почти все мы снимали с первого дубля, поэтому все эмоции – неподдельные. «Холостяк» – это же маленькая жизнь, и в этом проекте все так же, как и в обычной жизни.
Известно, что в новом сезоне примет участие ростовчанка. Вы слышали выражение «Ростовчанки – самые красивые девушки»? Согласились бы с ним?
Если честно, то о таком факте я не знал, так как мы практически не говорили о географической принадлежности девушек. Мы больше обсуждали личные темы.
Смотрите новый сезон «Холостяка» по субботам в 23.00 на ТНТ
Комментарии (0)