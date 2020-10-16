Netflix запустил русскоязычную версию

При попытке зайти на Netflix через браузер под российским IP пользователь перенаправляется на netflix.com/ru/. Netflix собирается пополнить коллекцию контента, доступного на русском языке. По сообщению сервиса, дублированный перевод получат несколько тысяч сериалов и фильмов.

«Мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал “Эпидемия”, который уже доступен на Netflix по всему миру», – сообщает Netflix.

Netflix появился в России в 2016 году, но большая часть шоу и интерфейс сервиса были на английском языке. Русскоязычный версия предлагает три тарифных плана – базовый, стандартный и премиальный, различаются они качеством видео. Чем дешевле тариф, тем хуже качество. Ознакомиться с тарифами вы можете на сайте в разделе «Распространенные вопросы». Как и в американской версии, новым пользователям пробный месяц – бесплатно.

В коллекции доступны российские проекты: фильмы «Легенда №17», «Движение вверх» и сериал «Эпидемия».