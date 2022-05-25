Ростов-на-Дону в четвертый раз стал балетной столицей юга России

22 мая в музыкальном театре открылся IV Международный фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой.

Праздник балета продлится неделю и завершится большим гала-концертом 29 мая. В фестивале принимают участие звёзды академического хореографического искусства – премьеры и ведущие солисты главных театров России.

25 мая 19.00 - балет в 3-х актах "Эсмиральда"

27 мая 18.00 - гала-концерт в двух отделения "Легенды балета".

28 мая 18.00 - Премьера! Балет в 3-х актах "Золушка"

29 мая 18.00 - закрытие фестиваля "Гала концерт Звезд балета"

В фойе музтеатра зрители увидят красочную ретроспективу фотографий предыдущих фестивалей и выставку уникальных балетных костюмов.