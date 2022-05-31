3 июня в ТЦ «Мегамаг» мультимедийная премьера «Клод Моне. Ожившие полотна» от креативной студии «Р-Арт»

Мультимедийный проект посвящен жизни и творчеству Клода Моне — всемирно известного французского художника и основателя направления импрессионизм. Главными сюжетами картин живописца были свет и воздух, а главным принципом работы — быстрое изображение увиденного состояния природы на пленэре.

Для создания мультимедийного фильма было задействовано порядка 60 оцифрованных картин, в том числе самые знаменитые. Визуальный ряд дополнит инструментальная музыка и закадровый рассказ о судьбе французского художника в исполнении профессиональных актеров. Фильм будет проецироваться на 12 больших экранов.

В аванзале расположится интерактивная экспозиция. Иллюстрированные информационные стенды, сенсорные панели с подробными сведениями и интересными фактами позволят глубже изучить жизненный путь импрессиониста, а 3D-голограммы и фотозоны — погрузиться в его творчество.

Выставка проходит с 3 июня по 26 июня.

График работы: ежедневно 11:00–21:00