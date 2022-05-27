Десять культурных событий Южной столицы



37-я шолоховская весна Фестиваль будет проходить в течение с 27 по 29 мая 2022 года. Концерт в станице Каргинской и художественно-публицистический вечер в станице Вешенской, 28 мая – утренняя программа в хуторе Кружилинском на родине М.А. Шолохова и целый день в станице Вешенской – театрализованная побудка, концертные, игровые и интерактивные площадки, вечерний Гала концерт. 29 мая – праздник на музейной конюшне. sholokhov.ru







Всем Хой! Увидимся на крыше! Площадка Rostov Roof Live на крыше галереи «АСТОР» вовсю начинает летний музыкальный сезон. Группа КняZz отметит свое 10-летие 11 июня 2022 на крыше Rostov Roof Live! В программе главные хиты как КиШа, так и песни, выпущенные под громким именем КняZz! rostovrooflive.ru







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