ЭкоМобиль в Ростове

15 января состоится первый рейс #ЭкоМобиля в этом году
Общественная организация "Экомост" совместно с АО "Ростоввторпереработка" при поддержке Coca-Cola в России запустили #ЭкоМобиль, который принимает:
Макулатуру - офисная бумага, газеты, журналы, листовки, тонкий и толстый картон, коробки из-под яиц;
Пластик - твердый, мягкий, пэт-бутылки, пнд-флаконы, канистры, ящики, ведра, тазики, вешалки, пакеты и пленки, одноразовая посуда, коробки от CD, упаковки от круп;
Электрохлам - батарейки, провода, неисправимая техника;
Стекло - бутылки, банки;
Ветошь - синтетика, х/б без молний и пуговиц;
Одежда - чистая, целая;
Алюминиевые и жестяные банки.
Перед сдачей вторсырья его стоит разделить по видам, чтобы на акции разложить по отдельным контейнерам. Вторсырье должно быть чистым.
15 января с 10:00 до 15:30 #ЭкоМобиль будет передвигаться на двух маршрутах и восьми остановках:
Западный маршрут
1. Коммунистический, 27 с 10:00 до 11:00
2. Стачки, 28 с 11:30 до 12:30
3. Зорге, 21 с 13:00 до 14:00
4. Еременко, 101-103 с 14:30 до 15:30
Центр-Александровка-Сельмаш
1. Большая садовая, 122 с 10:00 до 11:00
2. Подвойского, 43, Красный Аксай с 11:30 до 12:30
3. Вересаево, 101/3, строение 2 с 13:00 до 14:00
4. Пр.Сельмаш, 2 с 14:30 до 15:30
Подробную информацию можете найти на сайте по ссылке.
Фото: https://fullhdoboi.ru/
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