ЭкоМобиль в Ростове

Перед сдачей вторсырья его стоит разделить по видам, чтобы на акции разложить по отдельным контейнерам. Вторсырье должно быть чистым.

15 января с 10:00 до 15:30 #ЭкоМобиль будет передвигаться на двух маршрутах и восьми остановках:

Западный маршрут

1. Коммунистический, 27 с 10:00 до 11:00

2. Стачки, 28 с 11:30 до 12:30

3. Зорге, 21 с 13:00 до 14:00

4. Еременко, 101-103 с 14:30 до 15:30

Центр-Александровка-Сельмаш

1. Большая садовая, 122 с 10:00 до 11:00

2. Подвойского, 43, Красный Аксай с 11:30 до 12:30

3. Вересаево, 101/3, строение 2 с 13:00 до 14:00

4. Пр.Сельмаш, 2 с 14:30 до 15:30

Подробную информацию можете найти на сайте по ссылке.