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#ЭкоМобиль в Ростове

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15 января состоится первый рейс #ЭкоМобиля в этом году

Общественная организация "Экомост" совместно с АО "Ростоввторпереработка" при поддержке Coca-Cola в России запустили #ЭкоМобиль, который принимает: 

Макулатуру - офисная бумага, газеты, журналы, листовки, тонкий и толстый картон, коробки из-под яиц;

Пластик - твердый, мягкий, пэт-бутылки, пнд-флаконы, канистры, ящики, ведра, тазики, вешалки, пакеты и пленки, одноразовая посуда, коробки от CD, упаковки от круп; 

Электрохлам - батарейки, провода, неисправимая техника; 

Стекло - бутылки, банки; 

Ветошь -  синтетика, х/б без молний и пуговиц; 

Одежда - чистая, целая; 

Алюминиевые и жестяные банки.

https://recyclemag.ru/

Перед сдачей вторсырья его стоит разделить по видам, чтобы на акции разложить по отдельным контейнерам. Вторсырье должно быть чистым.

15 января с 10:00 до 15:30 #ЭкоМобиль будет передвигаться на двух маршрутах и восьми остановках:

Западный маршрут

1. Коммунистический, 27 с 10:00 до 11:00

2. Стачки, 28 с 11:30 до 12:30

3. Зорге, 21 с 13:00 до 14:00

4. Еременко, 101-103 с 14:30 до 15:30

Центр-Александровка-Сельмаш

1. Большая садовая, 122 с 10:00 до 11:00

2. Подвойского, 43, Красный Аксай с 11:30 до 12:30

3. Вересаево, 101/3, строение 2 с 13:00 до 14:00

4. Пр.Сельмаш, 2 с 14:30 до 15:30

Подробную информацию можете найти на сайте по ссылке.

Фото: https://fullhdoboi.ru/

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