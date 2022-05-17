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25 мая ПРЕМЬЕРА шоу - лекции: «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ВЫСОКОЙ МОДЫ: Ив Сен - Лоран»

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Руслан Мигранов - московский историк моды расскажет об одном из самых скандальных и одновременно - самых талантливых кутюрье!. Ив Сен-Лоран был эксгибиционистом, пациентом военной психушки и любителем кокаина. Но прежде всего — последним великим художником моды.

Эксклюзивный фото и видео контент позволит Вам погрузится в эпоху 60-х.

Игристое придаст особого настроения.

А невероятный вид на вечерний Ростов с террасы отеля Мариотт Катьиард просто удивит и подарит незабываемые фотографии.

25 мая: 18:30: Мариотт К.

Dress code #наСтиле & красные губы

Успейте! Количество мест ограничено.

Стоимость: 1500 тыс руб

rostovdon.qtickets.events/40316-iv-sen-loran-malenkiy-prints-bolshoy-mody

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