25 мая ПРЕМЬЕРА шоу - лекции: «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ВЫСОКОЙ МОДЫ: Ив Сен - Лоран»

Руслан Мигранов - московский историк моды расскажет об одном из самых скандальных и одновременно - самых талантливых кутюрье!. Ив Сен-Лоран был эксгибиционистом, пациентом военной психушки и любителем кокаина. Но прежде всего — последним великим художником моды.
Эксклюзивный фото и видео контент позволит Вам погрузится в эпоху 60-х.
Игристое придаст особого настроения.
А невероятный вид на вечерний Ростов с террасы отеля Мариотт Катьиард просто удивит и подарит незабываемые фотографии.
25 мая: 18:30: Мариотт К.
Dress code #наСтиле & красные губы
Успейте! Количество мест ограничено.
Стоимость: 1500 тыс руб
rostovdon.qtickets.events/40316-iv-sen-loran-malenkiy-prints-bolshoy-mody
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