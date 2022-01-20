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"Ответочка" или новый клип Шнурова «Покаянная»

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Клип  группы «Ленинград» - «Пока так», в котором рассказывается о горах мусора и снега в Санкт-Петербурге, за день набрал почти 1 млн просмотров на Youtube, на данный момент уже около 2 млн просмотров, 110 тыс лайков и больше 6 тыс комментариев. 
 

Спустя время музыкант Сергей Шнуров выпустил новый клип «Покаянная» после критики в адрес своего предыдущего ролика. В песне Шнуров в иронической форме извиняется перед губернатором Александром Бегловым и называет себя виновником всего происходящего в городе.

 

В новой композиции Шнуров признается: "по заказу написал я песню, гадко все события исказив, власть имущих я подставил местных, инсценировал горячий эксклюзив". 

 

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